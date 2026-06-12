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"لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن"

باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران

الشروق أونلاين
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باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران
صفحة شهباز شريف على فيسبوك.
رئيس الوزراء ‌الباكستاني شهباز شريف.

أفاد رئيس الوزراء ‌الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة 12 جوان، بالتوصل ⁠إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشر شريف في منشور له على منصة “إكس”: “في خضم جهود الوساطة المكثفة الجارية التي تبذلها باكستان، نحن على علم تام بحملة التحريف والمعلومات المضللة المستمرة التي يشنها أولئك الذين يريدون تخريب اتفاق السلام. وبعيداً عن الضجيج، يمكننا التأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل الآن بشكل وثيق مع الجانبين لإنهاء الخطوات التالية.”

ليضيف “لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن.”

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