باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران

"لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن"

أفاد رئيس الوزراء ‌الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة 12 جوان، بالتوصل ⁠إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشر شريف في منشور له على منصة “إكس”: “في خضم جهود الوساطة المكثفة الجارية التي تبذلها باكستان، نحن على علم تام بحملة التحريف والمعلومات المضللة المستمرة التي يشنها أولئك الذين يريدون تخريب اتفاق السلام. وبعيداً عن الضجيج، يمكننا التأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل الآن بشكل وثيق مع الجانبين لإنهاء الخطوات التالية.”

ليضيف “لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن.”