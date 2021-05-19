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الجزائر
وفقا لجامعة ستانفورد المرموقة في كاليفورنيا

بالأسماء..4 جزائريين من بين أفضل 2٪ من علماء عالم

الشروق أونلاين
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بالأسماء..4 جزائريين من بين أفضل 2٪ من علماء عالم

قامت السفارة الأمريكية في الجزائر بتهنئة أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا الأربعة الذين أقرّت جامعة ستانفورد المرموقة في كاليفورنيا أنهم من بين أفضل 2٪ من العلماء في العالم.

وجاء في منشور للسفارة الأمريكية بالجزائر “تهانينا لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا الأربعة الذين أقرّت جامعة ستانفورد المرموقة في كاليفورنيا أنهم من بين أفضل 2٪ من العلماء في العالم”.

وشمل التصنيف، العشرات من العلماء الجزائريين الآخرين أيضًا، استند إلى مدى ذكر أبحاثهم من قبل علماء آخرين في المنشورات الأكاديمية.

ويأتي على رأسهم كل من وليد حمداوي ، أستاذ بقسم هندسة العمليات في باجي مختار – جامعة عنابة.

حورية التريكي من أم طبول (ولاية الطارف)  ، أستاذة بقسم الفيزياء في جامعة باجي مختار عنابة.

عز الدين بوسكسو، من القبة، فيزيائي-كيميائي في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) في تولوز ، فرنسا.

عادل بلوشاني، من الجزائر العاصمة، باحث في قسم الهندسة الكهربائية في المدرسة الوطنية للتقنيات.

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