بالشراكة مع هولندا والاتحاد الأوروبي.. اطلاق برنامج لدعم التنمية بـ 12 بلدية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يوم الإثنين، على مراسم إطلاق برنامج “أديل” (ADIL) لدعم التنمية المحلية، وذلك في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويُجسد البرنامج تعاونًا ثلاثيًا بين وزارة الداخلية، والاتحاد الأوروبي، ودولة هولندا، ويستهدف دعم التنمية المندمجة في 12 بلدية موزعة عبر أربع ولايات هي: تبسة، تيارت، مستغانم، وبسكرة.

ويُتيح البرنامج للبلديات المعنية إمكانية تعزيز مواردها، وتشجيع مشاركة المواطنين، إلى جانب دعم التعاون بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني، ضمن آليات مخصصة للدعم والتمويل.

كما يهدف “أديل” إلى تعزيز الحوكمة المحلية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار والتنمية المستدامة.

للإشارة، حضر مراسم الإطلاق عدد من المسؤولين، من بينهم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وممثل الشؤون الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، وسفيرة مملكة هولندا، ونائب رابطة البلديات الهولندية، إلى جانب ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات المعنية بالبرنامج.

