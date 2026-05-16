بالصور.. أشبال “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

استأنف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراته تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، من نهائيات كأس إفريقيا.

وسيخوض أشبال “الخضر” مباراتهم الثانية في الدورة، هذا الأحد بداية من الساعة الخامسة مساءً.

وبرمج الطاقم الفني حصة استرجاعية للاعبين الأساسيين أمام غانا، اختتمت بحمام ثلجي للاستشفاء، فيما خاض البدلاء واللاعبون الذين لم يشاركوا في اللقاء، حصة تدريبية عادية.

وتعادل المنتخب الوطني في الجولة الأولى التي جرت الخميس أمام غانا بهدفين لمثلهما.

ويطمح أشبال “الخضر” لتحقيق أول انتصار لهم في الدورة، خاصة بعد المردود الجيد المقدم أمام منتخب غانا في الجولة الأولى.