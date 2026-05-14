بالصور.. اتحاد العاصمة يصل إلى القاهرة تحسبا للمباراة الحاسمة أمام الزمالك

حطّت بعثة نادي اتحاد العاصمة الرحال بالعاصمة المصرية القاهرة، سهرة أمس الأربعاء، تحسبا لخوض إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنقلت بعثة الاتحاد عبر رحلة خاصة مباشرة على متن الخطوط الجوية الجزائرية، ودامت الرحلة ثلاث ساعات ونصف، حيث كان الوصول في حدود الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مصر.

وتوجهت البعثة مباشرة عقب وصولها إلى فندق ماريوت، أين سيقيم الفريق من أجل إجراء آخر التحضيرات قبل الموعد الهام المرتقب.

وحظي وفد اتحاد العاصمة باستقبال مميز بعد وصوله إلى مطار القاهرة.

وسيجري رفقاء خالدي أمسية الخميس أول حصة تدريبية لهم بالقاهرة.

وسينشط المدرب لمين ندياي رفقة سعدي رضواني، هذا الجمعة بداية، من الثانية ونصف زوالا، الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.

وسيختتم اتحاد العاصمة تحضيراته للمباراة أمسية الجمعة، بإجراء آخر حصة تدريبية، بملعب القاهرة الدولي.

وفاز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد، بالجزائر، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلعب مباراة الإياب، هذا السبت، بملعب القاهرة الدولي، بداية من الساعة السابعة، بتوقيت الجزائر.