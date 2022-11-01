بالصور.. اطلاق اسم المجاهد الراحل ياسف سعدي على ميناء الجزائر

تم إطلاق اسم المجاهد الراحل ياسف سعدي على ميناء الجزائر وهذا بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية.

وحسب بيان لولاية الجزائر فقد أشرف والي الولاية، محمد عبد النور رابحي، اليوم الثلاثاء، رفقة الأمين العام لوزارة النقل، والأمين العام لوزارة المجاهدين، على مراسم تسمية ميناء الجزائر باسم المجاهد المرحوم “ياسف سعدي”.

من جانبها، تقدمت البنت الكبرى لقائد المنطقة المستقلة للجزائر العاصمة أثناء حرب التحرير “زفيرة سعدي” بكلمة شكر باسم كافة أفراد عائلة الراحل. يضيف البيان.

كما تم في الختام تكريم عائلة المرحوم من طرف الوالي، والأمين العام لوزارة النقل، والأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.