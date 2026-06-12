بالصور.. “الخضر” يستأنفون تحضيراتهم استعدادا لدخول المونديال

استأنف المنتخب الوطني تحضيراته بكانساس سيتي، تحسبا للمشاركة في كأس العالم 2026 .

فبعد الفوز العريض في الودية الثانية على بوليفيا، برباعية، عاد رفقاء رياض محرز إلى أجواء التدريبات.

وشرع “الخضر” بداية من يوم أمس الخميس، في تحضيراتهم حيث برمج الناخب الوطني حصة خفيفة.

وتنطلق بداية من اليوم التحضيرات الجدية والتركيز على المباراة الأولى التي يواجه فيها “الخضر”، منتخب الأرجنتين.

ويواجه المنتخب الجزائري، منتخب التانغو، فجر الأربعاء المقبل، على الساعة الثانية، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة.