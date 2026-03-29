بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة الأورغواي

الحصة التدريبية عرفت حضور المدرب الإيطالي سباليتي

شرع المنتخب الوطني، في التحضير للمباراة الودية الثانية، التي يواجه فيها منتخب الأورغواي، في إطار التحضير لكأس العالم 2026.

واستأنف لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم، مساء السبت، وخاضوا حصة تدريبية على إحدى أرضيات مركز تدريب نادي جوفنتوس “كونتيناسا”.

وشهدت الحصة حضور جميع اللاعبين، حيث قام الطاقم الفني بتقسيم التعداد إلى مجموعتين، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا أساسيين بحصة خفيفة للاسترجاع، بينما خضع البقية لعمل أكثر كثافة.

وشهدت الحصة التدريبية زيارة القنصل العام للجزائر بميلانو، مريم زيدي جندر، مرفوقة بأعضاء من القنصلية.

كما عرفت الحصة حضور المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي حرص على تحية الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قبل انطلاق التدريبات.

ويواجه “الخضر” منتخب أوروغواي، هذا الثلاثاء، بداية من الساعة السابعة ونصف مساءً، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

وفاز رفقاء القائد رياض محرز في الودية الأولى أمام غواتيمالا، بسباعية نظيفة.

وتعتبر المباراة الودية الثانية المرتقبة أمام الأوروغواي بمثابة اختبار حقيقي للمنتخب الوطني، في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026 .