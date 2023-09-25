بالصور.. الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المسيلة

حل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد صباح الاثنين بولاية المسيلة في زيارة عمل وتفقد.

واستقبل الوزير حماد من طرف والي ولاية المسيلة نجم الدين طيار، والسلطات المحلية.

وفي مستهل زيارته تلقى الوزير عرضا مفصلا عن وضعية قطاع الشباب والرياضة في الولاية، قبل أين يشرف على تدشين مسبح جواري، يحمل اسم المجاهد خرشي بلقاسم.

كما عاين وزير الشباب والرياضة مشروع إنجاز قاعة متعددة الرياضات 500 مقعد،أين تلقى شروحات بخصوص تقدم الأشغال بهذه المنشأة.

وقدم الوزير حماد تعليمات صارمة للمؤسسة المنجزة للإسراع في وتيرة الإشغال و تسليمها في أقرب وقت ممكن.