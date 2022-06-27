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الجزائر

بالصور.. قتلى وجرحى في حرائق سطيف

الشروق أونلاين
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بالصور.. قتلى وجرحى في حرائق سطيف
ح.م

تسبب حريق غابي نشب بولاية سطيف في وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين بصعوبة في التفس وحروق متفاوتة الخطورة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف مساء الأحد  لإخماد حريق فلاحي وغابي نشب شمال غرب الولاية.

وأكدت مصالح الحماية  وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين بصعوبة في التنفس وحروق من بينهم ثلاثة إصاباتهم بليغة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرياح القوية والحرارة الشديدة ساهمت في اتساع رقعة الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الأحراش وبساتين الأشجار المثمرة، الأدغال وكتل من الصنوبر الحلبي.

هذا ولا تزال عمليات إخماد الحريق الغابي الذي اندلع ظهر الأحد بنواحي دوار الشريقات رأس الفيض والمزاهدية، على حدود بلديتي حمام قرقور شمال غرب سطيف متواصلة، بتجنيد إمكانيات بشرية ومادية ضخمة تابعة لوحدات الحماية المدنية لولاية سطيف والرتل المتحرك الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولاية سطيف والمسيلة وبدعم جوي. يضيف المصدر ذاته.

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