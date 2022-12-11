بالصور.. هذه مواصفات كرة نصف نهائي ونهائي مونديال قطر

تم الأحد الكشف عن الكرة الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم قطر 2022، والتي تحمل اسم “الحلم”، لتحل مكان “الرحلة”، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.

ويقوم تصميم “الحلم”، على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل “الحلم”، المصممة من طرف “أديداس”، لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلا عن نمط العلم القطري.

وستحمل “الحلم” نفس التكنولوجيا المستخدمة في “الرحلة”، والتي تقوم على نظام “الكرة المتصلة” الذي صممته adidas، وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم هذه، إذ تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية.

وتقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

وفي هذا الصدد، قال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ FIFA: “من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت adidas على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم”.