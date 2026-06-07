بالصور.. وداد بوفاريك يتوّج بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة

تُوّج نادي وداد بوفاريك رجال، أمس السبت، بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة، للموسم 2025 – 2026.

ونال وداد بوفاريك اللقب بعد الفوز على نادي سطاوالي بنتيجة 70 – 66، في المواجهة الحاسمة لبطولة القسم الممتاز، بالقاعة البيضاوية.

وجاءت نتائج أرباع المباراة كالآتي: 16 – 18، 21 – 17، 27 – 19، 6 – 12.

وكان الوداد انهزم في لقاء الخميس 64 – 82، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه في جولة الردّ 87 – 79.

ويعدّ هذا اللقب هو الحادي عشر في تاريخ الوداد، منذ بطولة عام 1990.

أما نادي سطاوالي، بطل الموسم الماضي، فأخفق في نيل لقبه الرابع بعد تتويجه في مواسم 2007، 2022 و2025.