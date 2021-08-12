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بالصور.. وصول الطائرتين المخصصتين لإخماد الحرائق إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 20900
  • 35
بالصور.. وصول الطائرتين المخصصتين لإخماد الحرائق إلى الجزائر

وصلت إلى مطار هواري بومدين، الخميس، الطائرتين المخصصتين لإطفاء الحرائق “كانداير” بعد عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجارهما.

وكان في استقبال الطاقم الأوروبي الذي قاد الطائرتين إلى الجزائر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام.

الوزارة الأولى: الجزائر تستأجر طائرتين لإخماد الحرائق

كشفت الوزارة الأولى، الأربعاء، عن توصل الجزائر إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أن الطائرتان كانتا قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

بالمقابل ستدخل الطائرتين حيز الخدمة بداية من هذا الخميس 12 أوت في الولايات التي نشبت فيها حرائق غابية، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم لإطفاء هذه الحرائق.

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التعليقات
35
  • عادل

    وهل الجزائر عاجزة عن شراء مثل هاتين الطائرتين لاحول ولا قوة الا بالله انه التهاون وعدم تقدير المسؤولية

    58
  • حائر

    قلنا لكم الجزائر بلد عملاق يشتري كل شيء من الخارج واليوم أصبح يستأجر كل شيء : اليوم طائرات لاطفاء الحرائق ومن يدري أن نستأجر مدافئ خلال الشتاء القادم لغرض التدفئة وبعدها ثلاجات خلال الصائفة القادمة ... وهكذا فألف شكر لحكامنا .

    47
  • amremmu

    وبعد أن أطفئت الحرائق ... ها هي حكومتنا تستأجر الطائرات لاخمادها .. شكرا لكم يا حكام الجزائر الجديدة .

    50
  • كل شيء ممكن

    كل طائرة 20 مليون € فقط

    45
  • مراقب فقط

    نفس الطائرات التي عرضها المغرب على الجزائر للمساعدة في إخماد الحرائق .اين الحكمة في رفض المساعدة من بلد جار وشقيق .دماء وأرواح الأبرياء في رقابكم .خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهداء

    165
  • Moh

    المغرب عرض عليكم زوج طائرات بالمجان وعلاش تكريو من الاتحاد الاوروبي.باش تخرجوا لفلوس

    166
  • امحمد

    سيدي الرئيس نقف الى جانبكم في هذه المحنة ....

    -135
  • ابن الجزائر

    ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي الرجاء التعلم من اخطائكم واقتناء طائرات اطفاء الخرائق لاستعمالها مستقبلا لا قدر الله وربي يجيب الخير للبللد والعباد

    42
  • Arezki

    يا سيادة الرئيس, حان وقت العمل رغم التأخر الفادح في كل المجالات, الجزائركبيرة وعظيمة بشعبها وثرواتها!! من فضلكم لا تنقصوا من قيمتها, عيب ان نستاجر طائرات لاخماد الحرائق و نحن نستطيع شرائها!!! الله يرحم والديكم اشتروا هذه الطائرات على الاقل لاستعمالها في المستقبل لقدر الله. حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من كان سببا في هذه المحن التي يعيشها الشعب.

    51
  • Nouri

    Tout le monde sait que ce sont des avions français mis a disposition par la france pour aider l'algérie et c'est pas du tout une location

    59
  • ابونواس

    هل هذه(الجزائر)التي حلم بها الشهداء......بلد البترول والغاز والملايير والتريليونات الدولارية لاتملك طائرة اخماد الحريق...؟أي بؤس وأي سقوط هذا...................أين دعبت التريليونات.....؟

    88
  • شاهد على العصر

    وبعد أن قتل العشرات ودمرت القرى وتحولت الى رماد .. وبعد خسائر مادية بالملايير الممليرة وبعد رعب لم تعرفه الجزائر منذ 60 سنة وووووووووووووووووووو هاهي حكومتنا الموقرة تستأجر طائرتين في الوقت بدل الضائع . فألف شكرا لكم يا الذين تسهرون الليالي من أجل خدمتنا واسعادنا والتكفل بهمومنا وأمننا .

    81
  • حائر

    كوارث ارتكبها أبطالها على الملأ وهم معروفين بأسمائهم وعناوينهم ... ولا أحد يتحرك ثم تحدثوننا عن مطاردة الأشباح والقيام بالتحقيقات ...................هههههههههههههههههه

    50
  • جوني مار

    وكم ثمن مثل هذه الطائرات المخصصة لإطفاء الحرائق ولهب النيران - ونحن كنا دائما نسمع عن شراء الأسلحة وطائرات حربية مخصصة لإشعال النيران كيف تشتري تلك ولا شتري الأخرى

    66
  • أمغار

    استئجار طائرتين لإخماد النيران بعد ماذا؟ بعد أن سقطت الأرواح البريئة و أتت النيران على الأخضر و اليابس. أين كان المسئولون و لماذا ليس لنا طائرات لإخماد النيران بعد ستين سنة؟ ليس هناك أي مبرر لكل هذا. نعم الحرائق في كثير من دول العالم لكن الشيء الذي لا يقبل هو إننا لم نكن مستعدين لمواجهتها جديا. رحم الله الذين استشهدوا من مدنين و عسكريين في هذه الفاجعة و ألهم ذويهم جميل الصبر و السلوان. و نسأل الله الشفاء العاجل لكل أخواتنا و إخواننا الجرحى. و من الواجب التضامن الوطني الأخوي لمساعدة كل المتضررين عاجلا و ليس أجلا.

    42
  • رجل فاهم

    المفروض شراء 20طائرة لا استئجار طائرتين...مابكم يا مسؤولين؟فالحرائق لا تنتهي كل سنة ...

    44
  • عدة

    بعد ماذا؟

    35
  • Malkom

    المغرب يعرض عليكم طائرتان للمساعدة. لماذا كل هذا الصمت؟

    125
  • عون الله عبد الرحمان

    كم ثمن الطائرة الواحدة ؟أوليست الدولة قادرة على شراء هذا النوع من الطائرات التي لا غنى عنها لأي دولة اليوم ،إذا لم يكن كذلك فأثرياء الجزائر قادرون على شراء ولو طائرتين أو ثلاث ونحن نعلم أن الأزمة تلد الهمة، لو وضع تحت تصرف مهندسينا المال الكافي لأستطاعوا أن يصنعوا بدل الطائرة طائرتين ،لقد كشفت الشروق اليوم ما صدمنا في تبديد الأموال في قضية الشركة الجزائرية للخطوط الجوية ، ما فعلته عصابة السرقة والنهب أضر ببلادنا كثيرا وأضر بالشعب ولا يسعنا في الأخير إلا أن نقول رحم الله شهداء الحريق من المدنيين و أفراد جيشنا الباسل وجعل كيد من يريد الشر للجزائر في نحره.

    34
  • ahmed

    C'est une honte, on a des bombardier qui ne servent a rien et on a pas un bombardier a eau

    37
  • Salim Benyoucef

    السلام عليكم و الله غير عيب, بلاد بحجم قارة لا يملك طائرة و من ثم تقولون يستأجر!!!! لا نزكي أنفسنا و لكن بإذن الله ممكن نصنعها في الجزائر و ممكن حتى نصنع طائرات بدون طيار و روبوتات الحمد لله بدراية كاملة مما أقوله و من لم يصدقني يكتب فقط إسمي Salim Benyoucef, أتمنى من السلطات العليا تعطي لأبنائها في الخارج و خاصة ممن اكتسب الخبرة.

    -33
  • هيتم

    المملكة المغربية مستعدة للمساعدة بالطائرات و جاهزة لتدخل

    101
  • عزيز

    القوة الجوية الثانية عربيا و افريقيا .ماعند هاش طائرات اخماذ النيران ... لا حول و لا قوة إلا بالله.. خرجوا السوخوي و الميغ طفيو بيهم

    75
  • سفيان 19

    هل هي نفس الطارتين اللتين تحدث عنهما ماكرون ؟

    46
  • محفوظ

    كان من الأجدر تخصيص الغلاف المالي الذي خصص للمشاركة المخزية في الأولمبياد لشراء طائرتين على الأقل من هذا النوع، المصابين بحروق الذين نقلوا إلى مستشفى الدويرة سيمرون على ملعب ضخم في طور الإنجاز (ملعب الدويرة) وبعدها سيجدون أنفسهم في مستشفى يعاني من ضغط رهيب ونقص في الإمكانيات والأطباء وهو الوحيد على المستوى الوطني لكل الفئات!

    31
  • اخوكم

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حفظكم الله من كل شر واخمد الله هاته النيران الظاهرة والباطنة كسؤل لماذا عدم قبول المساعدة من اخوانكم في الدين واشقاءكم المغاربة ايتها الحكومة ليست هكدا النخوة والشهامة في الرجل العربي المسلم .

    39
  • Mohdz

    ماكفاتناس الكورونا ، القطاع المياه ، غباء المعيشة. انعدام الاكسجين زيدولنا الحراءق من. فوق . الله لا تربحكم

    42
  • أفيقوا

    المغرب يعرض عليكم المساعدة بالمجان

    87
  • كلمة حق،

    الان!!! بعدما اتت الحرائق على الاخضر و اليابس. من المفترض ان دولة بحجم الجزائر تملك افضل التقنيات لمواجهة مثل هذه الكوارث.

    27
  • باهباه

    المغرب عرض على الجزائر طائرتين على اهبة الاستعداد لمسعادة اخوتنا في الجزائر نتمنى ان تقبل. انا مغربي اعلم ان اغلب الجزائريين يحبون المغاربة والعكس، انا زرت الجزائر

    90
  • Momo

    Notre voisin "Maroc" propose de l'aide gratuitement !

    75
  • عمار بن عودة

    لا بد من توفير المعدات والاليات والعتاد اللازم مستقبلا لمثل هذه الازمات والمصائب لا بد لدولتنا ان تعد العدة لكل مشكل وكارثة علي الدولة الجزائرية ان تستخلص الدروس من كل كارثة ومن كل مصيبة وان لا تكرر الاخطاء والغلطات اطلاقا علي وزرائنا ان يكونوا جديين في تسيير وطنهم بكل اخلاص ووفاء وبكل ضمير مهني حي الجزائر امانة بين ايديكم يا سادة فلا تضيعوها

    18
  • علي المغربي

    المغرب عرضها بالمجان بدون مقابل

    85
  • عادل

    حرقولنا قلوبنا الله يحرقهم .

    21
  • ان الاوان

    الی سيد الوزير ،لمادا لا تقبلون مساعدة المغرب بطاءرتين خاصتين للحريق ?? نتمنی ان تستجيبوا لاجل اخواننا في تزيوزو

    91

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