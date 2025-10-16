-- -- -- / -- -- --
بالصور.. وفد مولودية الجزائر يشد الرحال صوب ياوندي الكاميرونية

حارس مولودية الجزائر ألكسيس فندوز

شدّ وفد فريق مولودية الجزائر  في حدود منتصف نهار  الخميس، الرحال صوب ياوندي الكاميرونية، تحسبا لخوض ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وسيواصل فريق المولودية تحضيراته بالكاميرون، تحسبا لمواجهة نادي كولومبي الكاميروني، الأحد المقبل، بداية من الساعة الثانية زوالا.

وتسعى المولودية للعودة بنتيجة ايجابية من سفرية الكاميرون، ترفع بها من حظوظها في التأهل إلى دور المجموعات، قبل مباراة العودة المبرمجة بملعب الشهيد علي عمار المعروف بعلي لابوانت بالدويرة.

وارتدى لاعبو المولودية خلال تنقلهم قميص جديد، يروي صفحات من تاريخ النادي، أنتج بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لأول مباراة في تاريخ المولودية (16 أكتوبر 1921).

