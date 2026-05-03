بالفيديو.. أبرز ما قدمه إبراهيم مازا في مواجهة لايبزيغ
يواصل الدولي الجزائري إبراهيم مازا تألقه مع ناديه باير ليفركوزن في الدوري الألماني.
وساهم مازا أمسية السبت في الفوز الذي حققه فريقه، على حساب لايبزيغ برباعية مقابل هدف واحد.
شوفوا الإسيست الي سواه اليوم ، مرعب والله فيه نسخة من ميسي وهو صغير أنا أتمنى عقليته تساعده على الاستمرار طويلاً
لانه لاعب يملك موهبة و قدمه جميله ، الكثير لا يعرفونه الان وعدنا ب كاس العالم مع الجزائر إبراهيم مازا سيبهر الجميع ⏳
— M.EVerton (@EVE4ever_) May 2, 2026
وقدم الدولي الجزائري مباراة في المستوى، وقدم تمريرة الهدف الثالث، بعد انطلاقة سريعة من وسط الميدان.
وشارك مازا أساسيا في المباراة، ولعب 85 دقيقة، ونال تقييم 7.6 من 10.
مازا لاعب وسط صانع لعب تقليدي و متعدد المراكز ذكاء و مهارة ماشاء الله
— abou Mariem (@henndaoui) May 2, 2026
وقام مازا بـ5 مراوغات ناجحة، وصنع فرصتين حقيقيتين للتسجيل، كما قدم تمريرة حاسمة، وفاز في 8 صراعات فردية، وقام بثلاث مساهمات دفاعية.