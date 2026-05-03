بالفيديو.. أبرز ما قدمه إبراهيم مازا في مواجهة لايبزيغ

إبراهيم مازا

يواصل الدولي الجزائري إبراهيم مازا تألقه مع ناديه باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

وساهم مازا أمسية السبت في الفوز الذي حققه فريقه، على حساب لايبزيغ برباعية مقابل هدف واحد.

وقدم الدولي الجزائري مباراة في المستوى، وقدم تمريرة الهدف الثالث، بعد انطلاقة سريعة من وسط الميدان.

وشارك مازا أساسيا في المباراة، ولعب 85 دقيقة، ونال تقييم 7.6 من 10.

وقام مازا بـ5 مراوغات ناجحة، وصنع فرصتين حقيقيتين للتسجيل، كما قدم تمريرة حاسمة، وفاز في 8 صراعات فردية، وقام بثلاث مساهمات دفاعية.

