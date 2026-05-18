بالفيديو.. أعمال شغب توقف مباراة نانت وحاليلوزيتش ينهار في غرف الملابس
شهدت مباراة نانت وتولوز، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، أعمال شغب ما أدى إلى توقيف اللقاء في الشوط الأول.
وبعد انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة، اجتاحت جماهير نانت الغاضبة أرضية الميدان، احتجاجا على سقوط فريقهم إلى الدرجة الثانية، ما أجبر الحكم على إيقاف اللقاء.
وحاول المدرب حاليلوزيتش التدخل لتهدئة المحتجين، لكن محاولته باءت بالفشل ولم ينجح في تهدئة الوضع.
بعض هبوط نانت للدرجة الثانية الفرنسية، أعمال شغب واقتحام للملعب من جماهير الفريق في آخر جولة من الليغ 1 ملثمين ما تسبب في توقيف وإلغاء مباراتهم امام تولوز.
وحيد حاليلوزيتش مدرب الفريق، الرجل الوحيد الذي واجه غضب هؤلاء ووقف في وجههم للعودة نحو المدرجات. pic.twitter.com/e3TnkPoqUp
وانهار المدرب البوسني بالبكاء أثناء عودته إلى غرف الملابس، في مشهد مؤثر.
وقبل بداية اللقاء كان حاليلوزيتش قد حظي بالتكريم، بعد أن قرّر الاعتزال مع نهاية الموسم.
واصطف لاعبو وأعضاء الطاقم الفني لنانت في ممر شرفي للمدرب، حيث دخل إلى وسط الملعب برفقة ابنه وحفيديه، وسط تصفيق حار من الجماهير.
🔴 جماهير نادي نانت تقتحم أرضية الميدان بعد مرور 20 دقيقة فقط من اللعب 🤯
💥المدرب وحيد حاليلوزيتش دخل في مشادات كبيرة مع بعض الأنصار، وسط أجواء مشحونة! pic.twitter.com/SHKaJcr0UO
