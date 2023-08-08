بالفيديو: أندونيسية تنجو من فكي تمساح بعد ساعة ونصف من المقاومة

نجت امرأة أندونيسية من موت محقق بعد أن أمسكها تمساح بين فكيه لمدة ساعة ونصف وحاول افتراسها قبل أن تصلها المساعدة.

وبحسب ما أفادت به الشرطة، كانت فالميرا دي جيسوس(38 سنة)تجمع المياه بجوار جدول مغطى بالقصب، عندما اندفع التمساح إلى الخارج وسحبها إلى الماء.

وروت دي جيسوس التي تعمل في إحدى مزارع النخيل ما حدث معها، حيث قالت “كنت أتألم من المكان الذي أمسكني منه التمساح”.

تابعت: “بدأت أشعر وكأنني أصبحت أضعف لقد ظننت أنني سأموت، لأنني كنت أسقط تحت الماء”.

قاومت المرأة التمساح لمدة ساعة ونصف وبدأت تصرخ طلبا للمساعدة، فهرع إليها زملاؤها الذين يعملون معها في المزرعة وأنقذوها قبل أن تهلك.

وأظهر مقطع تم تداوله على شبكات التواصل،المرأة فوق الماء وهي تحاول الإمساك بعمود من الخشب مده إليها أحد الرجال، في حين حاول بقية زملائها إبعاد التمساح عنها.

وبعد إنقاذها، نقلت فالميرا إلى المستشفى وهي مصابة بجروح عميقة في ذراعها الأيمن وساقها، ويخشى الأطباء من أن تصاب بالعدوى نتيجة غرز التمساح أسنانه في جسدها، لذلك تم إبقاؤها تحت المراقبة الطبية.