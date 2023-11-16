بالفيديو.. إشادة بموقف والدة أمير قطر بشأن القضية الفلسطينية
حظي موقف الشيخة موزا، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المتعلق بالقضية الفلسطينية بإشادة واسعة، حيث اجتاح الفيديو الذي قالت فيه كلمتها الحاسمة شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتذرت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع، عن دورها كسفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة، بسبب عجز المنظمة عن أداء دورها في غزة التي تواجه تصعيداً إسرائيلياً.
أم قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند تعطي زعماء الأمة درس في المواقف.
سجل يا تاريخ..#كلنا_فلسطين pic.twitter.com/ySbV73Gaoj
— شريفة مسلم البرعمي (@SharifaAlBarami) November 16, 2023
وكشفت صفحات محلية قطرية أنها تخلت عن دورها في المنظمة التي يفترض أن تحمي الأطفال، وعجز اليونسكو الاضطلاع بدورها في دعم وإنقاذ وإغاثة أطفال غزة الذين هم أكثر ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
🇵🇸♥️🇶🇦| في خِطابٍ لِلأُمَّة والتاريخ
صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر :
“أشهدُ أنكم يا أطفال فلسطين 🇵🇸 وُلدتُم رِجالًا وفَضَحتُم بِصُمودِكُم وثباتِكُم ترنُّح وانكسارَ مَنْ حسبناهُم يومًا رِجالًا!”#انقذوا_مستشفى_الشفاء | #نديب_قطر#غزة_تنزف | #فلسطين_الان | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/X9RpDYtEGp
— نديب قطر (@NadeebQa) November 15, 2023
وعبرت الشيخة موزا عن موقفها خلال مشاركتها في قمة عقيلات قادة الدول في إسطنبول بحضور أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي.
#قطر … الشيخة “موزة بنت ناصر المسند” في مؤتمر “قلب واحد من أجل فلسطين”
“هم يمثلون في هذه اللحظة للتاريخ كرامة هذه الأمة في زمن الرداءة والتردي وأشهد أنكم يا أطفال #فلسطين ولدتم رجالاً وفضحتم بصمودكم وثباتكم ترنّح وانكسار من حسبناهم يوماً رجــــالاً” pic.twitter.com/bMLMAwxFca
— الكـويت ثـم الكـويت (@q8__then__q8) November 15, 2023
وشغلت الشيخة موزا بنت ناصر وهي رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم، دور المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2003، وأطلقت عدة مشاريع.
وترعى عدداً من المشاريع التعليمية، وتسهم بجهود خاصة للأطفال في دول مختلفة تواجه أزمات، أو يعاني أطفالها صعوبات الالتحاق بالمدارس.
وعلق الدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية، وأشاد بالموقف، واعتبر في منشور له على منصة “اكس”، (تويتر سابقاً)، أن اعتذار الشيخة موزا بنت ناصر عن دورها سفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة، “ليس مجرد تعبير ظرفي عن تنديد بفشل منظمة اليونسكو في إنقاذ أطفال غزة في مأساتهم التي يقف العالم عاجزا عن حلها، بقدر ما هو موقف أصيل من قضايا الطفولة التي سخّرت لها صاحبة السمو المبادرات التعليمية، “علم طفلا” و”التعليم فوق الجميع”، فأي معنى لدور لا ينتصر للضحايا”.
الحياة كرامة
والإنسان موقف عز
اعتذار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عن دورها كسفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة، ليس مجرد تعبير ظرفي عن تنديد بفشل منظمة اليونسكو في إنقاذ أطفال غزة في مأساتهم التي يقف العالم عاجزا عن حلها،
بقدر ما هو موقف أصيل من قضايا الطفولة التي سخّرت لها… pic.twitter.com/pw2cdwDcx4
— Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) November 16, 2023
وأسست الشيخة موزا بنت ناصر في 2012، مؤسسة “التعليم فوق الجميع” والتي تنبثق منها برامج “علّم طفلاً” و”الفاخورة” و”حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن” و”أيادي الخير نحو آسيا”.
وتعمل هذه البرامج على توفير التعليم الابتدائي لما يقارب 59 مليون طفل خارج المدرسة.
وتعزز مؤسسة “التعليم فوق الجميع” السياسة التعليمية للمناهج التي تعمل على الحد من خطر نشوب صراع في المستقبل وبناء الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة من النزاع، وبعد فترة طويلة من توقف القتال، لن يكون نظام التعليم، وهو في حالة يرثى لها، قادراً على تعزيز قدرة البلاد على إعادة البناء.
ويعمل برنامج “علّم طفلاً” مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية والوطنية والشركاء المحليين للوصول إلى الأطفال الأكثر فقراً وتهميشاً في العالم. وتلتزم الشيخة موزا بنت ناصر، بالدفاع عن الحق بحماية التعليم في مناطق النزاعات واعتبار التعليم لبنة أساسية في مساعدة المجتمعات على التعافي من تداعيات القتال.