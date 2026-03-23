بالفيديو.. إيران تشكر رئيس الوزراء الإسباني بالصواريخ!

بالفيديو.. إيران تشكر رئيس الوزراء الإسباني بالصواريخ!

أعربت إيران عن عميق شكرها لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالصواريخ، حيث تم إلصاق صورة له مصحوبة بتصريح ينتقد فيه الحرب ضدها.

وتظهر الصورة التي نشرتها وكالة “تسنيم” الإيرانية عبر قناتها في “تلغرام” صاروخا عليه صورة سانشيز واقتباس من تصريح له يقول: “بالطبع، هذه الحرب ليست غير شرعية فحسب، بل لا إنسانية أيضا”، إضافة إلى عبارة شكر له.

وأعرب ملصق آخر عن امتنان الإيرانيين للمشاركين في مظاهرة نظمت في لندن تعاطفا مع ضحايا جرائم الحرب الأمريكية ـ الصهيونية.

يذكر أن مواقف سانشير كانت منذ البداية معارضة للحرب، حيث دان بشدة “العمل العسكري أحادي الجانب” الذي تقوم به الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، محذرا من أنه يسهم في “إيجاد نظام دولي أكثر عداء وفي عدم اليقين”، ومؤكدا ثبات ووضوح موقف حكومته الرافض للحرب.

ووفقا له، فإن مهمة الحكومة هي تحسين حياة المواطنين، وليس جر البلاد إلى صراعات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي والتهديدات الأمنية.

وحظرت إسبانيا استخدام أراضيها لضرب إيران، ودعت إلى خفض التصعيد فورا واستئناف الحوار السياسي في الشرق الأوسط.

بزشكيان يشيد بموقف إسبانيا وهذا ما قاله لحكام الخليج

