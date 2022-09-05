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بالفيديو.. استرجاع 57 مركبة فاخرة من سيارات طحكوت
الجزائر

بالفيديو.. استرجاع 57 مركبة فاخرة من سيارات طحكوت

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. استرجاع 57 مركبة فاخرة من سيارات طحكوت
ح.م
سيارات طحكوت

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بمديرية الأمن الوطني من تفكيك نشاط جماعة إجرامية منظمة، تورطت في قضايا فساد وتبييض للأموال، على صلة بقضية رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت.

وحسب ما كشف عنه التلفزيون العمومي مساء الإثنين، فقد أسفرت العملية عن استرجاع 57 مركبة من مختلف العلامات، كانت ملكا لرجل الأعمال المسجون والمتابع في قضايا فساد محي الدين طحكوت.

ومن بين المركبات المحجوزة 54 سيارة فاخرة، تقارب قيمتها المالية الإجمالية 200 مليار سنتيم. كما يتجاوز سعر مركبة واحدة من المركبات 12 مليار سنتيم.

وتم حجز السيارات المذكورة في مستودعات على مستوى ولايات الجزائر، عنابة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، تيبازة، الشلف، والبليدة.

إلى جانب ذلك، تمّ تحديد عناوين لعقارات تم اقتناؤها من العائدات الإجرامية لنشاطات المتّهمين، مع حجز مبلغ مالي قدره مليار و935 مليون سنتيم.

وكانت مصالح الأمن قد حجزت شهر مارس الماضي، من ممتلكات المتابع طحكوت، 507 مركبات من مختلف العلامات والأصناف.

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