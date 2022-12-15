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ردا على حملات الإساءة للنبي في فرنسا

بالفيديو.. الجماهير تستقبل ماكرون بـ”محمد رسول الله” في ملعب البيت

نادية شريف
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بالفيديو.. الجماهير تستقبل ماكرون بـ”محمد رسول الله” في ملعب البيت
وكالات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الملعب

استقبلت الجماهير العربية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ملعب البيت، بترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وذلك ردا على حملات الإساءة المتكررة للنبي الكريم في فرنسا.

وانتهزت الجماهير المساندة للفريق المغربي تواجد ماكرون في مدرجات استاد البيت لدعم منتخب بلاده في مباراة نصف نهائي المونديال لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة الماضية لحملات إساءة بفرنسا.

وأشادت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، بتصرف الجماهير، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “أجمل مافي مباراة فرنسا والمغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في نصف نهائي كاس_العالم”.

وكان الرئيس الفرنسي قد أيّد في 2020 الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول الكريم والتي تم رفعها على واجهات مبانٍ، كما خرج في نفس العام بتصريحٍ مستفز أكد فيه أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتيرية”.

وعلى إثر ذلك دعت عدة دول إسلامية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، كما نددت بعض الحكومات بتصريحاته المستفزة لمشاعر المسلمين عبر العالم، والأمر نفسه حصل في العام 2006 حينما نشرت مجلة “شارلي إيبدو” 12 رسما كاريكاتوريا فجّر ردود فعل عنيفة.

وتداول نشطاء عبر مختلف الشبكات فيديوهات وثقت هتافات الجماهير العربية في وجه ماكرون، وهو ما حظي بإشادة واسعة، خاصة من قبل الدعاة الذين طالبوا قبل مباراة المغرب وفرنسا بهز المدرجات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقالت بعض التقارير إن العرب ودعوا المونديال بصوت مهيب وبأجمل هتاف، فيما ذهب بعض المغردين لاعتبار ذلك أجمل لقطة في البطولة.

وخسر المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الأربعاء 14 ديسمبر 2022.

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