بالفيديو.. الجماهير تستقبل ماكرون بـ”محمد رسول الله” في ملعب البيت
استقبلت الجماهير العربية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ملعب البيت، بترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وذلك ردا على حملات الإساءة المتكررة للنبي الكريم في فرنسا.
وانتهزت الجماهير المساندة للفريق المغربي تواجد ماكرون في مدرجات استاد البيت لدعم منتخب بلاده في مباراة نصف نهائي المونديال لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة الماضية لحملات إساءة بفرنسا.
اجمل ما حدث في المبارة لحظه الهتاف ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ❤️ pic.twitter.com/rCGw6umRrj
— Aya 🦉 (@aya__R7) December 14, 2022
اجمل شيء في المونديال 🤍
الجماهير : لا إله إلا الله محمد رسول الله 😍 pic.twitter.com/eSTQ6U4PSI
— مكة المكرمة 🕋 (@Makkah_44) December 14, 2022
وأشادت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، بتصرف الجماهير، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: “أجمل مافي مباراة فرنسا والمغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في نصف نهائي كاس_العالم”.
أجمل مافي مباراة #فرنسا_المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد “لا إله إلا الله .. محمد رسول الله” في نصف نهائي #كاس_العالم_FIFA #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/SiFnVXuwiP
— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 14, 2022
وكان الرئيس الفرنسي قد أيّد في 2020 الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول الكريم والتي تم رفعها على واجهات مبانٍ، كما خرج في نفس العام بتصريحٍ مستفز أكد فيه أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتيرية”.
وعلى إثر ذلك دعت عدة دول إسلامية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، كما نددت بعض الحكومات بتصريحاته المستفزة لمشاعر المسلمين عبر العالم، والأمر نفسه حصل في العام 2006 حينما نشرت مجلة “شارلي إيبدو” 12 رسما كاريكاتوريا فجّر ردود فعل عنيفة.
ترديد جمهور المغرب، ومن معهم من العرب؛ أمس، لهتاف “لا إله إلا الله، محمد رسول الله” ﷺ ؛ على مسمع ماكرون، مثّل لفتة جميلة ومعبّرة.
“ماكرون” ما زال سادرا في غيّه، ويزايد على اليمين في مضمار “الإسلاموفوبيا”؛ وإن بدت الدولة الفرنسية ذاتها غارقة في الظاهرة؛ كما لا يحدث في أي بلد آخر. pic.twitter.com/mOXL1fHT6P
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 15, 2022
وتداول نشطاء عبر مختلف الشبكات فيديوهات وثقت هتافات الجماهير العربية في وجه ماكرون، وهو ما حظي بإشادة واسعة، خاصة من قبل الدعاة الذين طالبوا قبل مباراة المغرب وفرنسا بهز المدرجات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أتمنى أن أسمع من الجماهير المغربية في مباراة فرنسا والمغرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تهز المدرجات
— محمود الحسنات (@abohamzahasanat) December 12, 2022
لا إله إلا الله محمد رسول الله
جزاكم الله خيراً على الإستجابة pic.twitter.com/evJJXzB6tH
— محمود الحسنات (@abohamzahasanat) December 14, 2022
وقالت بعض التقارير إن العرب ودعوا المونديال بصوت مهيب وبأجمل هتاف، فيما ذهب بعض المغردين لاعتبار ذلك أجمل لقطة في البطولة.
فيديو #المونديال :
• بصوتٍ مُهيب العرب يودّعون #كأس_العالم بهتاف “لا إله إلا الله .. محمد رسول الله”. pic.twitter.com/mqZCYn1ZgW
— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 14, 2022
أجمل لقطة في المونديال 🇲🇦♥️♥️♥️
“لا إله إلا الله .. محمد رسول الله”
هتافات خلال مباراة المنتخب المغربي بحضور إيمانويل ماكرون #المغرب_فرنسا pic.twitter.com/NXBa0gSMLj
— Sorita AlSadi 𓂆🇧🇷🇦🇷🇲🇦 (@Sorita921) December 14, 2022
وخسر المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الأربعاء 14 ديسمبر 2022.