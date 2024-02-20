بالفيديو.. الدحدوح يكشف كواليس طوفان الأقصى واستشهاد أفراد من عائلته في أحدث ظهور له!

روى وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة “الجزيرة” ومراسلها في قطاع غزة، تفاصيل الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة “حماس” على المستوطنات في 7 أكتوبر 2023 وكشف كواليس استشهاد عدد من أفراد عائلته.

وقال الدحدوح في “بودكاست” عبر منصة “أثير” التابعة لقناة الجزيرة القطرية: “في الصباح عادة تخرج (الصواريخ) من مناطق قريبة، وهي منطقة ذات طابع زراعي إلى حد ما، فيها هدوء كثير، فعادة الصواريخ التي تنطلق باتجاه البحر تقوم بها الفصائل الفلسطينية كصواريخ تجريبية”.

وأضاف: “سمعت صوت صاروخ ثم صاروخين فقلت إن الأمر غير طبيعي فهذا ليس تجريبا، فتحت النوافذ فوجدت أن الصواريخ ليست باتجاه البحر بل باتجاه الشرق يعني اتجاه الأهداف الإسرائيلية وبدأت الصواريخ تنبعث من أكثر من مكان”.

وتابع: “فتساءلت: هل هو خطأ؟ هل هناك خلل في منظومة الصواريخ؟ وكنت أحدث نفسي في أجزاء من الثانية وتناولت الملابس وقلت لهم: وطنوا أنفسكم لثلاثة أو أربعة شهور وانطلقت إلى المكتب لكن لم أتوقع أن هذا الحدث سيكون على هذا النحو”، واصفا الأمر بـ”النجاح” في إشارة إلى العملية، على حد قوله.

وأردف: “بعد أن بدأت تأتي التفاصيل والصور والمعلومات عن الذي حدث ويحدث على مدار ساعات في غلاف غزة، وكانت العادة، عندما كانت تنطلق قذيفة صاروخية من قطاع غزة كانت ردة الفعل تكون فورية بغارة إسرائيلية وطائرات تقصف المكان وتقصف بعض المواقع وبعض الثكنات أو بعض نقاط الرصد، لكن في هذه المرة على الأقل داخل قطاع غزة لم نشاهد لا طائرات ولا قصف إسرائيلي على مدار نحو سبع ساعات”.

وبخصوص استشهاد أفراد من عائلته، قال الدحدوح: “جاء الخبر ونحن على الهواء مباشرة، وكنت أتحدث عن قصف كان كبيرا وعنيفا جدا في منطقة اليرموك في مدينة غزة.. وكانت أحزمة نارية غاية في الصعوبة وأتحدث عن القصف الذي أصاب أسرتي دون أن أعرف وأن هذا الاستهداف أصاب المنطقة التي لجأت إليها أسرتي”.

وتابع: “ولكن بعد لحظة رأيت أن زميلي حمدان يتحدث وأنا أتحدث على الهواء مباشرة، سمعته يرد على اتصال هاتفي بنبرة فيها نوع من أنواع الخطر لكنني استرسلت في الحديث إلى الكاميرا والحديث عن التفاصيل ونتائج الغارات وبعد قليل رن هاتفي في الدرع فجاء حمدان مسرعا والتقط الهاتف فأدركت أن هناك شيئا، حاولت أن أستمع إلى ما الذي يقوله عندما يرد على الهاتف ووجدت أنه ضرب قدمه في الحائط فورا التفتت وسألت: ماذا حدث؟ من مات؟ فقال: استهدفوا المكان الذي تقطن فيه عائلتك”.

وأضاف: “فظهر صوت ابنتي خلود فقالت: أنا ابنتك خلود ومعي سندس لكن الآخرين لا أعلم ماذا حل بهم… ولا أعرف من استشهد فيهم. وفي تلك اللحظة نسيت أنني على الهواء وصرت أحسب ما الذي حصل وكيف سأتصرف”.

وتابع: “الانتقال في الليل من مدينة غزة إلى وسط قطاع غزة هذه مجازفة ومغامرة وقرار صعب جدا، فممكن أن تشطب أنت أيضا قبل أن تصل إليهم ولكنني قررت أن أذهب، فلا يمكنني الانتظار حتى ساعات الصباح لأنها ستكون ساعات صعبة جدا”.

وواصل سرده: “ركبت السيارة أنا وحمدان والسائق وتوجهت فورا إلى المنطقة، وعندما وصلنا وجدنا أن المنزل الذي كانوا فيه مدمرا والناس قد انتشلت بعض الجثامين فسألت من استشهد ومن نجا؟ ومن تم انتشاله ومن لم يُنتشل وكان هناك تضارب بالأسماء فهناك من قال محمود وهناك من قال بتول وهناك من قال إنه لا يعرف، فبحثت معهم وجدنا الحفيد آدم الذين كنت أحمله فانتشلته وقالوا لا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك في الليل، فحملته وذهبت إلى مستشفى شهداء الأقصى وهناك كانت المشاهد الشهيرة على الهواء مباشرة”.

وأضاف: “دخلت وحاولت أن أتفقد ربما بعض الزملاء لم يدركوا كيف يبلغوني عن الذي استشهد من العائلة أو استصعبوا الموضوع، فدخلت وحاولت تفقد الجرحى ولم أجد أحدا”، وشرح موقف رؤية ابنته لابنها بين يديه إذ كانت تظنه حيا وأشار إلى أن الموقف كان صعبا جدا لكنه كان يجب أن “يبقى قويا”.

وكشف عن الطريقة التي أنقذوا ابنته التي كانت تحت الركام وأشار إلى أن ابنه الوحيد المتبقي حاليا هو يحيى الذي نجا من القصف رغم تعرضه لإصابات بالغة.

وتحدث الدحدوح عن أنه لم ير أسرته منذ أن غادر المنزل مع بداية الصراع، إلا بعد أن استشهدوا، وأشار إلى أنه أخذ معه الناجين من أسرته إلى مدينة غزة، بعد مقتل بقية أفراد العائلة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه اختار الاستمرار في العمل برسالة تحدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأشار إلى أنه صمم على الخروج على الهواء مباشرة رغم كل الصعوبات آنذاك لأن في ذلك “أبلغ رد” على استهداف عائلته.

وتصدر اسم وائل الدحدوح الترند عبر منصة إكس عديد المرات، حيث أثنى الكثيرون على رباطة جأش الصحفي، الذي أظهر قوة صبر تفوق الخيال، إذ احتار نشطاء أيغبطونه على اصطفاء الله له بأن منحه هاته الكرامات أم يحزنون لما أصابه من بلاء تلوى البلاء.

وفي 16 جانفي وصل الدحدوح إلى دولة قطر على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من مصر التي دخلها عبر معبر رفح، لغرض تلقي العلاج،لتلاحقه شائعات الهروب من غزة والزواج من ثانية.

وفي السابع من جانفي، فُجع الدحدوح باستشهاد نجله الأكبر الصحفي حمزة، مع زميله مصطفى ثريا، عندما استهدف الاحتلال سيارتهما في غزة.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.