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الجزائر

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم
ح.م
الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بطلب من هذا الأخير.

وقال مقري في تصريح له عقب اللقاء، إنه طلب مقابلة الرئيس للتعبير عن “بعض وجهات النظر فيما يتعلّق بالشقّ السياسي، والشقّ الاقتصادي”. إلى جانب “ملاحظات في مختلف الملفات”.

وأكد مقري أن لقاءه مع الرئيس اتسّم بـ”أريحية كبيرة”، مضيفا أنه “استفاد كثيرا ممّا ذكره الرئيس تبون فيما يتعلّق بالقضايا الاقتصادية”.

وتابع مقري يقول:”نحن نسعد بأن تكون هناك علاقة بين المعارضة وبين السلطات، خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية”.

مضيفا:”جميعنا حريصون على قوة الدولة الجزائرية، ونتعاون جميعا من أجل مصلحة بلدنا. مهما كان التنوّع في الآراء والأفكار”.

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