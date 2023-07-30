بالفيديو.. الرئيس تبون يُكرم المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

ووصل رئيس الجمهورية إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2023.

وقام الرئيس تبون خلال هذا التقليد السنوي، بتقليد المتفوقين الثلاثة الأوائل بالميداليات الذهبية الفضية والبرونزية إضافة إلى مكافأة مالية.

كما كرم رئيس الجمهورية شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد الحاصل على معدل 19.02 شعبة رياضيات، بمدرسة أشبال الأمة بوهران.

الرئيس كرم كذلك صاحبة الهمة، التلميذة آلاء مناصرية والحاصلة على معدل 18.02 شعبة علوم تجريبية، والتي حققت المرتبة الأولى في فئة ذوي الهمم.

وكانت المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا من نصيب التلميذ بن قداش محمد الأمين الذي تحصل على معدل 19.5، بينما عادت المرتبة الثانية للتلميذ دعاشي أسامة بمعدل 19.32 في شعبة علوم تجريبية.

وحلت في المرتبة الثالثة التلميذة هلال إيمان فاطمة الزهراء، بمعدل 19.32، في شعبة علوم تجريبية.

وفي شهادة التعليم المتوسط، كرم الرئيس تبون المتفوقة الأولى وطنيا التلميذة ماريا مازوني الحاصة على معدل 19.95، وكذا صاحبة المرتبة الثانية التلميذة لوصيف حنين الحائزة على معدل 19.93، إلى جانب صاحب المركز الثالث التلميذ سامي نايت صغير بمعدل 19.92.

للإشارة، فقد بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، نسبة 50.63 بالمائة، بينما بلغت النسبة في شهادة التعليم المتوسط 60.97 بالمائة.

من جهة أخرى، كرم رئيس الجمهورية المُتوَجين بالميدالية البرونزية في الأولمبايد العالمي للرياضيات باليابان، ويتعلق الأمر بالتلميذين شمس الدين عبد العالي دراش ويوسف كنان.