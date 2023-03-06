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رياضة

بالفيديو.. بن ناصر يستذكر أهم محطة في مشواره مع “الخضر”

عمر سلامي
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بالفيديو.. بن ناصر يستذكر أهم محطة في مشواره مع “الخضر”
أرشيف
إسماعيل بن ناصر

وصف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لحظات تتويجه مع “الخضر”، بكأس أمم إفريقيا 2019، باللحظات القوية والتاريخية.

وقال لاعب ميلان الإيطالي، في تصريحات له، للصفحة الرسمية للإتحاد الأوروبي لكرة القدم “أف أر”: “كانت لحظات قوية، التتويج بكأس إفريقيا انجاز كبير، ولا يتحقق بسهولة”.

وأضاف الدولي الجزائري: ” لقد تمكنا من التتويج بالكأس، ولم تكن المهمة سهلة، وكسبنا ثقة، لنصبح من أفضل المنتخبات الإفريقية”.

وتوّج إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر، والتي توّج “الخضر” بلقبها، بعد الفوز في النهائي أمام السنغال بهدف دون رد.

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