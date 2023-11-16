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رياضة

بالفيديو.. تفاصيل آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل مواجهة الصومال

عمر سلامي
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بالفيديو.. تفاصيل آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل مواجهة الصومال
ح.م
تدريبات المنتخب الجزائري

اختتم المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة الصومال، بخوض آخر حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى.

وأجرى أشبال المدرب بلماضي، أمسية الأربعاء، حصتهم التدريبية الثالثة في التربص، والأخيرة قبل مواجهة الصومال المرتقبة الخميس بداية من الساعة الخامسة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وركز بلماضي في الحصة الأخيرة، على الجانب التكتيكي، ووضع الروتوشات الأخيرة، على التشكيلة الأساسية التي تدخل مباراة الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

كما عمل المنتخب خلال آخر حصة، على الشق الهجومي، والفعالية أمام المرمى.

من جهة أخرى سيرتدي المنتخب الجزائري الزي الأبيض، في حين سيدخل المنتخب الصومالي اللقاء بالزي الأزرق.

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