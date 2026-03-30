بالفيديو.. تكريم استثنائي لليونيل ميسي

عمر سلامي
أعلن نادي إنتر ميامي عن إطلاق اسم ليونيل ميسي على أحد مدرجات ملعبه الجديد، الذي تقدر كلفته بنحو مليار دولار.

وأكدت تقارير إعلامية، ومن بينها صحيفة “ذا صن”، أن هذا القرار يعد نادرا في عالم كرة القدم، حيث يتم عادة تكريم الأساطير بعد اعتزالهم.

ويأتي هذا التكريم للأرجنتيني ليونيل ميسي وهو لا يزال لاعبا في صفوف النادي.

وأكد نادي إنتر ميامي أن هذه الخطوة تمثل خروجا عن النمط التقليدي في التكريم، إذ لا تعتمد على إنجازات الماضي فقط، بل تعكس الحاضر.

