بالفيديو.. توقيف امرأة بعد نشر فيديو يسيء لهيئة نظامية

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيها بعد نشرها لفيديو يسيء لهيئة نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان للشرطة أن أمن الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث عشر بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، تمكنت من توقيف المشتبه فيها “س.ر”، على إثر إهانتها لهيئة نظامية.

وتعود تفاصيل القضية عندما رصدت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية مقطع فيديو أثار الرأي العام لمشتبه فيها تنشط عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، تتلفّظ من خلاله بألفاظ استفزازية مع القيام بإشارات غير أخلاقية وإهانة لهيئة نظامية.

وتابع البيان أنه بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت عناصر الفرقة التحريات التقنية حيث أسفرت عن تحديد هوية صاحبة الحساب وتوقيفها من طرف عناصر الأمن الحضري الثالث عشر وتحويلها إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة لاستكمال التحقيقات.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن جنحة إهانة هيئة نظامية، جنحة عرض للجمهور صورا مخلة بالحياء، جنحة القيام بأفعال أو التلفّظ بأقوال خادشة للحياء في مكان عمومي