بالفيديو.. حاجز أمني ليلي يُفشل عملية تهريب كبرى للمخدرات بسطيف

أحبطت الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، محاولة تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 39 كلغ و440 غرامًا.

وجاءت العملية إثر حاجز أمني ليلي وعمليات تفتيش دقيقة، أسفرت عن اكتشاف الكمية المخدرة مخبأة بإحكام داخل تجاويف مركبة سياحية، ليتم حجزها وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتعكس هذه العملية نجاح وفعالية التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وصون أمن وصحة المجتمع.