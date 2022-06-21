بالفيديو.. خبير يشرح سبب تسجيل أطول يوم في السنة في 21 جوان

ستكون الجزائر على غرار باقي دول القسم الشمالي من الكرة الأرضية الثلاثاء 21 جوان على موعد مع أطول يوم في السنة أو ما يعرف بالانقلاب الصيفي، فما سبب حدوث هذه الظاهرة؟

ويمثل 21 جوان أطول يوم في السنة وكذا تاريخ دخول فصل الصيف حيث تدوم مدة النهار فيه أكثر من 16 ساعة بينما يبلغ عدد ساعات الليل الـ 7 ساعات وهذا بالنسبة للدول الواقعة في الجهة الشمالية للكرة الأرضية.

وفي فيديو مصور أشار الباحث في علم الفلك جوناي بابا عيسى إلى أن السبب في حدوث هذه الظاهرة يرجع إلى أن الأرض تكون مائلة بـ 23 درجة أثناء دورانها حول الشمس، وبالتالي تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام.

وأوضح الخبير الفلكي أنه في بعض الحالات تشرق الشمس من الجنوب الشرقي وبالتالي لا تصعد كثيرا في السماء ومنه يكون النهار قصيرا، أما في حالات أخرى فتشرق من الشرق تماما وفي هذه الحالة تكون مدة النهار 12 ساعة وهذا يحدث في فصل الربيع و الخريف، وفي فصل الصيف تشرق الشمس من الشمال الشرقي وبالتالي تكون لديها مدة طويلة في السماء وهذا ما ينتج عنه تسجيل أطول يوم في السنة.