بالفيديو.. خطأ كارثي من حارس مرمى ليبيا في مباراة الرأس الأخضر

ارتكب حارس مرمى منتخب ليبيا مراد الوحيشي خطأ قاتلا خلال مباراة الرأس الأخضر، في إطار الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وتسبب الحارس مراد الوحيشي في تلقي شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 76 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وفشل الوحيشي في التقاط كرة سهلة، لعبها أحد لاعبي منتخب الرأس الأخضر بالخطأ من مسافة بعيدة، لتمر من بين قدمي حارس المرمى وتدخل مرماه.

واهتزت شباك الحارس الوحيشي للمرة الثالثة في د 82 ليضيّع منتخب ليبيا فوزا كان في المتناول.

واكتفى المنتخب الليبي بنقطة واحدة فقط بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 16 نقطة، ليبقى في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات.

ويتصدر الرأس الأخضر المجموعة برصيد 20 نقطة، قبل جولة واحدة عن إسدال الستار عن التصفيات، في حين يحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة يستقبل منتخب الرأس الأخضر، متذيل ترتيب المجموعة منتخب إسواتيني، في حين يستقبل منتخب الكاميرون نظيره الأنغولي.