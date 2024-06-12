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جواهر

بالفيديو.. رد غير متوقع من مستشارة أسرية على امرأة ضبطت زوجها يخونها! 

جواهر الشروق
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بالفيديو.. رد غير متوقع من مستشارة أسرية على امرأة ضبطت زوجها يخونها! 

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ردا غير متوقع من مستشارة أسرية سعودية على امرأة ضبطت زوجها يخونها.

وروت المستشارة الهنوف الحقيل، قصة إحدى الزوجات كانت قد اشتكت من خيانة زوجها لها مع 6 نساء، حيث قالت في مقطع مصور:” أقول لها احمدي ربك، ضحكت علي، تقولي إن شاء الله أحمد ربي بس ليش أحمد ربي؟”.

وأضافت:” نسبة الخيانة اللي حاصلة 30% واسمها العلاقات العبثية اللي يسمونها العبثية النفسية، هو يكلم أكثر من واحدة تكون بعيدة عنه في ديرة ثانية، ومستحيل يتواصل معهم”.

وتابعت:”هو يبغى يوصل لمرحلة قبول، إنه يقيس قبول النساء له، أما المرأة اللي تعرف أكثر من شخص دايما تربطها بالمنفعة، وتكون أذكى من الرجل، والتعددية العبثية هذي ما فيها رابط حقيقي أصلاً، هي حاجة بتشبعها بداخلها فقط”.

@alyasm0

ماهي العلاقات العبثيه #الخيانه #بودكاست_غزل #الهنوف_الحقيل #fypシ゚viral #explore #الرياض #tik @الياسمين

♬ الصوت الأصلي – الياسمين

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