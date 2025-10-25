-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. سمير شرقي يسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي

عمر سلامي
  • 478
  • 0
بالفيديو.. سمير شرقي يسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي
ح.م
احتفال سمير شرقي مع زملائه

سجل الدولي الجزائري سمير شرقي أول أهدافه في الدوري الفرنسي، بمناسبة مباراة ناديه إف سي باريس ونانت، لحساب الجولة التاسعة.

وانتهت المباراة بفوز نادي نانت على إف سي باريس بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل مدافع “الخضر” الهدف الوحيد لناديه في د15 من المباراة، التي عرفت مشاركة مواطنه إيلان قبال.

ووثقت منصة “سوفاسكور” أول هدف لسمير شرقي في الدوري الفرنسي.

وسجل شرقي بالقدم اليمنى، ومن صناعة زميله بيار ميلو، حيث أن احتمالية التسجيل الهدف هي34% ، وسجل المدافع في مباراته التاسعة وبعد قرابة 659 دقيقة.

مقالات ذات صلة
نحو رحيل إندريك مؤقتا عن ريال مدريد

نحو رحيل إندريك مؤقتا عن ريال مدريد

ملعب “5 جويلية” يفتح السبت بمناسبة لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

ملعب “5 جويلية” يفتح السبت بمناسبة لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

الإعلان عن إجراءات وتدابير خاصة بمباراة اتحاد العاصمة وأمادو ديالو

الإعلان عن إجراءات وتدابير خاصة بمباراة اتحاد العاصمة وأمادو ديالو

رسميا.. هذا المنتخب سيُواجه “الخضر” ودّيا

رسميا.. هذا المنتخب سيُواجه “الخضر” ودّيا

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية اللجان الأولمبية في إفريقيا والمجلس الأولمبي الآسيوي

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية اللجان الأولمبية في إفريقيا والمجلس الأولمبي الآسيوي

يامال يستفز ريال مدريد قبل “الكلاسيكو” (فيديو)

يامال يستفز ريال مدريد قبل “الكلاسيكو” (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد