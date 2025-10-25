بالفيديو.. سمير شرقي يسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي

سجل الدولي الجزائري سمير شرقي أول أهدافه في الدوري الفرنسي، بمناسبة مباراة ناديه إف سي باريس ونانت، لحساب الجولة التاسعة.

وانتهت المباراة بفوز نادي نانت على إف سي باريس بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل مدافع “الخضر” الهدف الوحيد لناديه في د15 من المباراة، التي عرفت مشاركة مواطنه إيلان قبال.

ووثقت منصة “سوفاسكور” أول هدف لسمير شرقي في الدوري الفرنسي.

وسجل شرقي بالقدم اليمنى، ومن صناعة زميله بيار ميلو، حيث أن احتمالية التسجيل الهدف هي34% ، وسجل المدافع في مباراته التاسعة وبعد قرابة 659 دقيقة.