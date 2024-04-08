بالفيديو.. ضجة بسبب تعرض “باربي العراق” للاختطاف وهذه صورتها بعد نجاتها!
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بالحديث عن المذيعة داليا نعيم المعروفة إعلاميا باسم “باربي العراق”، والتي تعرضت للاختطاف وتم العثور عليها مع آثار تعنيف واضحة على جسدها.
ووثقت كاميرات مراقبة لحظة اختطاف نعيم من منطقة المنصور غرب بغداد، كما تداولت صفحات عراقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لها وهي مصابة في وجهها ويدها، قيل إنها بعد نجاتها.
🔴 هذا المقطع تصور بالامس في العراق
لاختطاف اعلامية اسمها داليا نعيم من امام منزلها!
حيث ظهر عدة ملثمين و قاموا بخطفها واختفت لعدة ساعات،
بعد ذلك تم العثور عليها بجانب الطريق وهي بحالة سيئة جدًا حيث كان عليها اثار حروق وضرب وتعذيب، توجد صور اعتذر عن نشرها
يُقال انه خلف… pic.twitter.com/j1eprTcOh7
— TRAVIS | تراڤس (@iirode0) April 8, 2024
وبحسب تقارير إخبارية فإن الناشطة الشهيرة بكثرة عمليات التجميل وصلت إلى مستشفى اليرموك برفقة دوريات الأمن، حيث صرحت أن ثلاثة أشخاص مجهولين ملثمين كانوا يستقلون مركبة سوداء اللون الحاضر من منطقة المنصور الدوادي، قاموا باختطافها، ونقلوها بمركبة أخرى مجهولة النوع والمواصفات، إلا أنها تمكنت من الهرب بعدما قفزت من صندوق المركبة أثناء سيرها ضمن منطقة سريع الرضوانية الجسر الرابع.
اعتدوا عليها واغتصبوها.. العثور على الإعلامية العراقية #داليا_نعيم بعد خطفها بساعات على جانب الطريق وعليها أثار ضرب وحروق.
ملاحظة: الفيديو المرفق في التغريدة لحظة اختطافها من أمام منزلها
الطائفيه تنهك العراق 🇮🇶 سياسياً واجتماعياً واخلاقياً pic.twitter.com/T4LwJAfGa7
— توجان البخيتي(parody) (@tujan_yemen99) April 7, 2024
وقال نشطاء إن الموضوع لا يتعدى كونه مجرد تمثيل للوصول إلى مزيد من الشهرة بينما أكد آخرون تعرض مشاهير السوشيال ميديا ذوي المحتوى الهابط للاختطاف في العراق.
#داليا_نعيم بعد خطفها لساعات من قبل مجهولين، قاموا برميها من السيارة في منطقة الرضوانية .. pic.twitter.com/LEMD8DnNOa
— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) April 7, 2024
تصدرت الصحف العالمية بسبب عمليات التجميل
وتصدرت المذيعة العراقية عناوين الصحف العالمية بسبب عدد عمليات التجميل التي خضعت لها لتشبه دمية “باربي” الشهيرة.
وبحسب التقارير الإخبارية الواردة في هذا الشأن فقد خضعت مقدمة البرامج العراقية داليا نعيم، لـ43 عملية تجميل على مدار 10 سنوات، كي تبدو مثل“باربي” ولكن النتيجة كانت صادمة، إذ تغير شكلها إلى الأسوأ.
باربي العراق .. داليا نعيم تتصدر صحف العالم ب43 عملية تجميل#إرم_نيوز #داليا_نعيم #العراق pic.twitter.com/67NPHdpbyJ
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) April 3, 2024
وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن “داليا” البالغة من العمر 30 عامًا فقط، والتي تعمل كمقدمة برامج وممثلة، نالت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا بعد أن لجأت إلى عدد كبير من عمليات التجميل الجراحية لتغيير مظهرها.
باربي العراق داليا نعيم… تتصدر صحف العالم ب ٤٣ عملية تجميل ….! pic.twitter.com/rU56B5acMJ
— Farrah 🇮🇶 ♈️ (@Joie84) April 3, 2024
وأضافت أن المذيعة العراقية، المثيرة للجدل تفتخر بعدد متابعيها الذي يقارب المليون عبر منصة إنستغرام، حيث تنشر بانتظام محتوى يُظهر وجهها “الخارج عن المألوف”.
يذكر أن داليا نعيم لطالما كانت حديث رواد منصات التواصل بسبب إدمانها على عمليات التجميل، حيث ارتأى الكثيرون أنها بحاجة إلى مساعدة نفسية عاجلة، بعدما عبثت بجمالها وتحولت إلى “زومبي” على حد تعبيرهم.
#داليا_نعيم: أجريت 43 عملية تجميل لأصبح مثل باربي لكن الجمهور شبهني بالزومبي pic.twitter.com/4eUtB0eHlv
— جريدة الموجز (@elmogaznews) April 6, 2024
ويمكن المقارنة بين صور المذيعة قبل وبعد عمليات التجميل لمعرفة حجم الدمار الذي ألحقته بوجهها ونفسها في سبيل أمنية شاذة.