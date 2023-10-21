بالفيديو.. قائد نادي نيس يعلّق على قضية عطال

تحدث قائد نادي نيس الفرنسي، دانتي يونفيم، عن قضية زميله يوسف عطال الذي تم توقيفه إلى إشعار آخر، بسبب مساندته للقضية الفلسطينية.

وقال مدافع نيس، في تصريحات له: “إنه موضوع معقد للغاية، يوسف يعرف الخطأ الذي ارتكبه”.

وأضاف: ” أنا مقتنع بأن يوسف عطال يحب السلام، ويريد السلام في العالم..اليوم هو حزين حقًا بسبب هذه القضية”.

🔴⚫En préambule de GymTonic cette semaine, on a évoqué la polémique autour du tweet de Youcef Atal. Dante, capitaine de l’@ogcnice et coéquipier de Youcef Atal donne son sentiment et évoque avec les journalistes le parcours du joueur⤵️ pic.twitter.com/t4h49kHkLl — Nice-Matin (@Nice_Matin) October 20, 2023

وتابع: “أعرفه منذ أكثر من خمس سنوات، وأعرف علاقاته مع الأشخاص من حوله، ولم يسبق لي أن رأيت يوسف حزينا ومدمرا إلى هذا الحد”.

وقرّر نادي نيس إيقاف الدولي الجزائري يوسف عطال بسبب منشور أبدى من خلاله مساندته للفلسطينيين.

وكان عمدة نيس قد خيّر عطال بين الاعتذار أو الطرد بعد المنشور الداعم لفلسطين، ورغم اعتذار اللاعب إلا أن إدارة النادي الفرنسي قرّرت إيقافه.