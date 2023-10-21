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رياضة

بالفيديو.. قائد نادي نيس يعلّق على قضية عطال

عمر سلامي
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بالفيديو.. قائد نادي نيس يعلّق على قضية عطال
أرشيف
يوسف عطال

تحدث قائد نادي نيس الفرنسي، دانتي يونفيم، عن قضية زميله يوسف عطال الذي تم توقيفه إلى إشعار آخر، بسبب مساندته للقضية الفلسطينية.
وقال مدافع نيس، في تصريحات له: “إنه موضوع معقد للغاية، يوسف يعرف الخطأ الذي ارتكبه”.

وأضاف: ” أنا مقتنع بأن يوسف عطال يحب السلام، ويريد السلام في العالم..اليوم هو حزين حقًا بسبب هذه القضية”.

وتابع: “أعرفه منذ أكثر من خمس سنوات، وأعرف علاقاته مع الأشخاص من حوله، ولم يسبق لي أن رأيت يوسف حزينا ومدمرا إلى هذا الحد”.

وقرّر نادي نيس إيقاف الدولي الجزائري يوسف عطال بسبب منشور أبدى من خلاله مساندته للفلسطينيين.

وكان عمدة نيس قد خيّر عطال بين الاعتذار أو الطرد بعد المنشور الداعم لفلسطين، ورغم اعتذار اللاعب إلا أن إدارة النادي الفرنسي قرّرت إيقافه.

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