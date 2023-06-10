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رياضة

بالفيديو.. كاف يكشف عن الشعار الرسمي لـ”كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
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بالفيديو.. كاف يكشف عن الشعار الرسمي لـ”كان” كوت ديفوار
ح.م
شعار "كان" كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها بـ كوت ديفوار، في مطلع العام المقبل.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن من خلاله عن الشعار الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا بنسختها المقبلة.

وعلق حساب “كاف” على مقطع الفيديو الذي يكشف من خلاله عن الشعار الرسمي للبطولة، قائلا: “حقبة جديدة من كرة القدم الإفريقية”.

وحدّد “كاف” في وقت سابق، تاريخ المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الرابعة والثلاثين، والتي ستلعب بوم 13 جانفي 2024، على أرضية ملعب الحسن واتارا في بمدينة أبيدجان.

وستلعب المباراة النهائية، يوم 11 فيفري 2024، وتعد هذه هي النسخة الثانية التي تحتضنها دولة كوت ديفوار، بعدما استضافت نسخة عام 1984.

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