بالفيديو.. كاف يكشف عن الشعار الرسمي لـ”كان” كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها بـ كوت ديفوار، في مطلع العام المقبل.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن من خلاله عن الشعار الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا بنسختها المقبلة.

وعلق حساب “كاف” على مقطع الفيديو الذي يكشف من خلاله عن الشعار الرسمي للبطولة، قائلا: “حقبة جديدة من كرة القدم الإفريقية”.

A 𝐍𝐄𝐖 𝐄𝐑𝐀 of African football. The TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Côte d’Ivoire 2023 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙮 is here! pic.twitter.com/sHMnfvn0Q2

