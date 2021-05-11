بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن “صاروخ العطار” الذي استهدفت به القدس

يصل مداه 120 كلم

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الثلاثاء، النقاب عن دخول صاروخ العطار من طراز A120 للخدمة العسكرية، فيما صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، موجها حديثه للمقدسيين، قائلا “المقاومة معكم”.

وأعلنت القسام، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر الاثنين نفذت بصواريخ من طراز A120 تيمناً بالقائد رائد العطار.

وأكدت في بيان مقتضب أن “هذه الصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة”.

وقالت كتائب القسام إنها تابعت “لحظياً حصار الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى”.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة نشرها عبر قناته على تطبيق تليغرام “نقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس: لتكونوا آمنين مطمئنين في رحاب الأقصى، ولتعلموا بأن وراءكم مقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد”.

وكانت كتائب القسام قد منحت مساء الإثنين، إسرائيل مهلة ساعتين لفك الحصار عن المعتكفين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، في بيان سابق “إذا لم يفك العدو (إسرائيل) الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين (بدأت 21:00 ت.غ)”.

لكنها عادت في تصريح إن “تعليق ردها مرتبط بتأكيد فك الحصار عن المرابطين بالمسجد الأقصى بشهادات حيّة وموثقة”.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم “حارس الأسوار”، بحسب موقع “واللا” الإسرائيلي.

من جانبها، أطلقت فصائل مقاومة فلسطينية، فجر الثلاثاء، اسم “سيف القدس” على عملياتها ضد إسرائيل.

الغرفة المشتركة التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية (باستثناء حركة فتح)، قالت في بيان، إنها تمكنت من “توجيه ضربات للاحتلال ضمن معركة (سيف القدس)، افتتحتها بضربة صاروخية للقدس المحتلة واستهداف مركبة صهيونية شمال القطاع.

أضافت غرفة الفصائل أنه تلا ذلك الاستهداف “قصف صاروخي مكثف استهدف محيط مدينة تل أبيب (وسط) ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى غلاف غزة”.