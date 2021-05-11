-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
يصل مداه 120 كلم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن “صاروخ العطار” الذي استهدفت به القدس

الشروق أونلاين
  • 3550
  • 6
بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن “صاروخ العطار” الذي استهدفت به القدس

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الثلاثاء، النقاب عن دخول صاروخ العطار من طراز A120 للخدمة العسكرية، فيما صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، موجها حديثه للمقدسيين، قائلا “المقاومة معكم”.

وأعلنت القسام، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر  الاثنين نفذت بصواريخ من طراز A120 تيمناً بالقائد رائد العطار.

وأكدت في بيان مقتضب أن “هذه الصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة”.

وقالت كتائب القسام إنها تابعت “لحظياً حصار الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى”.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة نشرها عبر قناته على تطبيق تليغرام “نقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس: لتكونوا آمنين مطمئنين في رحاب الأقصى، ولتعلموا بأن وراءكم مقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد”.

وكانت كتائب القسام قد منحت مساء الإثنين، إسرائيل مهلة ساعتين لفك الحصار عن المعتكفين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، في بيان سابق “إذا لم يفك العدو (إسرائيل) الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين (بدأت 21:00 ت.غ)”.

لكنها عادت في تصريح إن “تعليق ردها مرتبط بتأكيد فك الحصار عن المرابطين بالمسجد الأقصى بشهادات حيّة وموثقة”.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم “حارس الأسوار”، بحسب موقع “واللا” الإسرائيلي.

من جانبها، أطلقت فصائل مقاومة فلسطينية، فجر الثلاثاء، اسم “سيف القدس” على عملياتها ضد إسرائيل.

الغرفة المشتركة التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية (باستثناء حركة فتح)، قالت في بيان، إنها تمكنت من “توجيه ضربات للاحتلال ضمن معركة (سيف القدس)، افتتحتها بضربة صاروخية للقدس المحتلة واستهداف مركبة صهيونية شمال القطاع.

أضافت غرفة الفصائل أنه تلا ذلك الاستهداف “قصف صاروخي مكثف استهدف محيط مدينة تل أبيب (وسط) ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى غلاف غزة”.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. شرطة الاحتلال الاسرائيلي تهاجم المعتكفين في المسجد الأقصى

بالفيديو.. شرطة الاحتلال الاسرائيلي تهاجم المعتكفين في المسجد الأقصى

غزة: المقاومة الفلسطينية توجه أكبر ضربة بالصواريخ لأسدود وعسقلان

غزة: المقاومة الفلسطينية توجه أكبر ضربة بالصواريخ لأسدود وعسقلان

فرنسا: ضباط وعسكريون يتحدون حكومة ماكرون برسالة جديدة

فرنسا: ضباط وعسكريون يتحدون حكومة ماكرون برسالة جديدة

حي الشيخ جراح.. القصة كاملة

حي الشيخ جراح.. القصة كاملة

منظمة تحالف الحرية العالمي: على أمريكا التدخل للضغط على المغرب

منظمة تحالف الحرية العالمي: على أمريكا التدخل للضغط على المغرب

المغرب.. “نجاحات” بوريطة تجلب أزمات مع 5 دول وعدة منظمات إقليمية

المغرب.. “نجاحات” بوريطة تجلب أزمات مع 5 دول وعدة منظمات إقليمية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • apolo

    خبر عاجل: قصف الشعب الجزائري اليوم الشعب الاسرائيلي بترديد شعاراته الفتاكة المدمرة " نحن مع فلسطين ظالمة و مظلومة" وقد اسفر هذا القصف عن تدمير نفسية الاسرائيليين و نشر الهلع و الخوف بينهم عقب قصف الجيش الاسرائيلي قطاع غزة و قتل العشرات من خيرة شبابه ناهيك عن تدمير العديد من المنازل و المرافق العمومية كما ساند اعلام الجزائر كعادته ببسالة و شجاعة منقطعة النظير شعب الجزائر في هجمته الشرسة هاته بنشر و اعادة نشر و تعميم الشعار الخالد مع فلسطين ظالمة و مظلومة في حين قام الجيش الجزائري بكل قوة و حزم ردا على العدوان الصهيوني الغاشم بضرب حصار اقتصادي شامل على اسرائيل و حرمان تمويل اسواقها من كل اىمنتجات الصناعية و الفلاحية بما في ذلك تصدير الحليب و السميد و البطاطس و الموز

    0
  • الهادي

    كل قطرة دم تسيل في فلسطين اليوم يتحمل وزرها زعماء التطبيع أمير المدمنين و أخوته ملوك السوء ؟

    -1
  • موسطاش

    إلى الذبانة المخنزية المسمى للأسف (عمر) : على الأقل هؤلاء يبذلون مجهودهم اقتباساً من قوله تعالى (... و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ....) ليس مثل المخنز الذي خضع للإسبان و تنزل لهم عن سبتة و مليلية و جزيرة ليلى و و و

    2
  • سعيد

    لماذا كانت هذه الصواريخ مختبئة طوال هذه السنوات،ولما ظهرت ظهرت في صورة كلامية فقط؟،مقاومة الخرطي.

    1
  • محمد☪Mohamed

    العين الثاقبة لأقمار التجسس الصناعية

    13
  • عمر

    الهف, مسرحية

    -15

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد