بالفيديو.. لاعب المنتخب العراقي يسجل هدفا جميلا في مرمى إسبانيا

تعادل المنتخب العراقي مع منتخب إسبانيا، بهدف لمثله، في مباراة ودية جرت في مدينة لا كورونيا، قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026.

وافتتح القائد فيران توريس التسجيل مبكراً لمنتخب إسبانبا في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة.

ونجح “أسود الرافدين” في إدراك التعادل إثر كرة عرضية حوّلها ميرخاس دوسكي في د27.

وتمكن الظهير الأيسر من مخادعة الحارس غارسيا، بعدما استغل تواجده في وضعية غير مناسبة، عجز خلالها عن صد الكرة التي سكنت الشباك.