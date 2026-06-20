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رياضة

بالفيديو.. لاعب باراغواي أول ضحايا القانون الجديد لـ ” الفيفا”

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعب باراغواي أول ضحايا القانون الجديد لـ ” الفيفا”

أشهر حكم مباراة تركيا وباراغواي بطاقة حمراء، في وجه لاعب الوسط، ميغيل ألميرون، بسبب تغطية فمه خلال حديثه مع لاعب تركيا.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى، التي تشهر تطبيقا للقانون الجديد لـ”الفيفا”، الذي يمنع تغطية الفم خلال محادثات اللاعبين أثناء المباراة.

وطُرد ألميرون في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عقب هذه المحادثة، وتم تأكيد الطرد بواسطة تقنية الفيديو ⁠المساعد.

ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ بعد اتهام لاعب بنفيكا بريستياني، بالتلفظ بعبارات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، ‌لاعب ‌ريال مدريد، وهو يغطي فمه، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، للموسم المنقضي.

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