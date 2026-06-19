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رياضة

بالفيديو.. لاعب كندا يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة قطر

عمر سلامي
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بالفيديو.. لاعب كندا يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة قطر
ح.م
إصابة خطيرة للاعب كندا إسماعيل كوني

تعرض لاعب منتخب كندا، إسماعيل كوني، لإصابة خطيرة خلال المرحلة الثانية من مواجهة قطر.

وأصيب كوني في د51 بعد تدخل من لاعب قطر عاصم مادبو، الذي حاول افتكاك الكرة.

وتعرض كونيه لـ”كسر” في الساق، ما شكل صدمة للاعبين داخل أرضية الميدان، وحتى الجماهير التي عاشت تلك اللحظات، بترقب شديد.

وحسب تقارير إعلامية، فإن كوني أصيب بكسر في عظمة الساق، وكذلك كسر في عظمة الشظية، في انتظار الفحوصات لتحديد حجم إصابته بدقة.
وتلقى لاعب قطر، عاصم مادبو، بطاقة صفراءـ، قبل أن يتحوّل لونها إلى الأحمر، ويطرد في د53 من المباراة.
وانهزم منتخب قطر أمام منتخب البلد المنظم بسداسية نظيفة، ليحتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة.

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