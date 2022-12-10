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الجزائر

بالفيديو.. لعمامرة وأوغلو يترأسان أشغال لجنة التخطيط المشتركة بين الجزائر وتركيا

محمد عبد المؤمن
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بالفيديو.. لعمامرة وأوغلو يترأسان أشغال لجنة التخطيط المشتركة بين الجزائر وتركيا
ح.م
لعمامرة مع نظيره التركي

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم السبت، مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، أشغال الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة بين البلدين. 

وحسب بيان للوزارة، فقد سمحت الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة بدراسة متعمّقة لحالة التعاون الثنائي “في مختلف المجالات، على غرار الزراعة والصناعة، الاستثمار، الطاقة، الصيد البحري، الدفاع، التعليم العالي، والثقافة”، يضيف البيان.

ووصل شاووش أوغلو إلى الجزائر ظهر السبت، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة المشكّلة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في مجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الذي ترأسه رئيسا البلدين شهر ماي الماضي.

وتهدف هذه اللجنة إلى “تعزيز تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا، وترسيخ التقارب بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى، وحسب بيان للخارجية التركية، سيحظى شاووش أوغلو في زيارته للجزائر، باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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