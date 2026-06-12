-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. مبابي يثير الجدل حول هوية بطل إفريقيا

عمر سلامي
  • 1354
  • 0
بالفيديو.. مبابي يثير الجدل حول هوية بطل إفريقيا
ح.م
كيليان مبابي

أثار قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الجدل بشأن هوية بطل إفريقيا..

وتحدث مبابي عن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده ونظيره السنغالي في كأس العالم 2026.

وقال مهاجم ريال مدريد، في تصريحات لشبكة “إم 6” الفرنسية: “من الجيد أن نبدأ البطولة بمواجهة السنغال، إنهم أبطال أفريقيا، أو ربما لا أعرف إن كانوا هم أم المغرب، لذلك سنحاول البقاء بعيدا عن هذا الأمر”.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع السنغال يوم الثلاثاء 16 جوان، في افتتاح مشوارهما بالبطولة، حيث تحدث مبابي عن صعوبة المباراة وأهمية البداية القوية في المونديال.

وتوّج المنتخب السنغال بكأس إفريقيا 2025 بعد فوزه على أرضية الميدان على مستضيف البطولة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي للعبة، طالب فيه باحتساب نتيجة نهائي كأس أفريقيا عام 2025 لصالحه على خلفية انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي بعد الاعتراض على احتساب ركلة جزاء في الوقت الأخير من المباراة لصالح منتخب البلد المنظم.

وأصدر الاتحاد الإفريقي – طبعا بفعل الكولسة، ونفوذ رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع- قرارا بتجريد السنغال من اللقب بحكم إداري عن الاتحاد الإفريقي واحتسابه لمنتخب البلد المنظم.

وقوبل القرار بالرفض من الجانب السنغالي، وبسخرية كبيرة من المتابعين عبر العالم، كون الألقاب تفتك على أرضية الميدان وليس بقرار إداري.

ولجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي، في مارس الماضي، على خلفية نزاع يتعلق باللقب القاري، وسط ترقب لصدور القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة
بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

هدفان لعصاد.. سليماني وجابو في نهائيات المونديال

هدفان لعصاد.. سليماني وجابو في نهائيات المونديال

مدافع المنتخب الأرجنتيني يغيب رسميا عن مواجهة الجزائر

مدافع المنتخب الأرجنتيني يغيب رسميا عن مواجهة الجزائر

الدوري الماسي 2026.. تريكي يحل ثالثا ويحطم الرقم القياسي الوطني

الدوري الماسي 2026.. تريكي يحل ثالثا ويحطم الرقم القياسي الوطني

الجزائريون ضيّعوا فوزا أمام البرازيل كان سيُدخلهم التاريخ

الجزائريون ضيّعوا فوزا أمام البرازيل كان سيُدخلهم التاريخ

فوز وخسارة للفئات الصغرى لـ “الخضر”

فوز وخسارة للفئات الصغرى لـ “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد