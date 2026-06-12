بالفيديو.. مبابي يثير الجدل حول هوية بطل إفريقيا

أثار قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الجدل بشأن هوية بطل إفريقيا..

وتحدث مبابي عن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده ونظيره السنغالي في كأس العالم 2026.

وقال مهاجم ريال مدريد، في تصريحات لشبكة “إم 6” الفرنسية: “من الجيد أن نبدأ البطولة بمواجهة السنغال، إنهم أبطال أفريقيا، أو ربما لا أعرف إن كانوا هم أم المغرب، لذلك سنحاول البقاء بعيدا عن هذا الأمر”.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع السنغال يوم الثلاثاء 16 جوان، في افتتاح مشوارهما بالبطولة، حيث تحدث مبابي عن صعوبة المباراة وأهمية البداية القوية في المونديال.

وتوّج المنتخب السنغال بكأس إفريقيا 2025 بعد فوزه على أرضية الميدان على مستضيف البطولة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي للعبة، طالب فيه باحتساب نتيجة نهائي كأس أفريقيا عام 2025 لصالحه على خلفية انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي بعد الاعتراض على احتساب ركلة جزاء في الوقت الأخير من المباراة لصالح منتخب البلد المنظم.

وأصدر الاتحاد الإفريقي – طبعا بفعل الكولسة، ونفوذ رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع- قرارا بتجريد السنغال من اللقب بحكم إداري عن الاتحاد الإفريقي واحتسابه لمنتخب البلد المنظم.

وقوبل القرار بالرفض من الجانب السنغالي، وبسخرية كبيرة من المتابعين عبر العالم، كون الألقاب تفتك على أرضية الميدان وليس بقرار إداري.

ولجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي، في مارس الماضي، على خلفية نزاع يتعلق باللقب القاري، وسط ترقب لصدور القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.