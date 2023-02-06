بالفيديو.. مشاهد مرعبة خلفها زلزال قوي بتركيا وسوريا
ضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر الاثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل ودمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.
قتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، بينما أفاد مصدر طبي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا عن سقوط ثمانية قتلى.
;أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات.
وأوضح أوقطاي في تصريح للصحفيين، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.
لحظة انهيار أحد المباني في حي الكلاسة جراء الزلزال | حلب#زلزال #سوريا #deprem pic.twitter.com/lstd9fOzAZ
— شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) February 6, 2023
مناشدات من الشمال السوري، يا كاشف الكرب يا الله الغوث الغوث!#سوريا #زلزال pic.twitter.com/elgxl75bq9
— تمام أبو الخير (@RevTamam) February 6, 2023
أما في تركيا، فلقي المئات حتفهم في سبع محافظات، بحسب حصيلة أولية صادرة عن الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث AFAD، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر بكثير نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن.
وجُرح المئات في البلدين، بحسب المصادر ذاتها.
#زلزال_ترکیا #هزة_أرضية اللهم لطفك ورحمتك #تركيا #زلزال pic.twitter.com/Q3J5VePydD
— د.علي نازلي Dr.Ali Nazli (@alinazli2012) February 6, 2023
وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومترا وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
مشاهد مرعبة لزلزال تركيا #هزة_أرضية #زلزال #تركيا pic.twitter.com/nDMhGB8HYA
— Osamaqk (@Osama_RNA) February 6, 2023
ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).
#شاهد | مقتل أكثر من 100 شخص، وتضرر مدن وقرى في شمالي #سوريا بسبب الزلزال الذي ضرب ولايات عدة في جنوب #تركيا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر pic.twitter.com/dowAK1xklZ
— TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا الزلزال الأكبر في تركياتركيا منذ زلزال أوت 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
كاميرا المراقبة ترصد لحظة وقوع الزلزال في مدينة غازي عنتاب جنوبي #تركيا pic.twitter.com/CS5MiVEsQY
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 6, 2023
وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.
لقطات مروعة للناجين أثناء إنقاذهم من تحت الأنقاض في مقاطعة هاتاي ، #تركيا .#هزة_أرضية #عاجل pic.twitter.com/nY5HYr4eBb
— أخبار العالم (@n3ws_w) February 6, 2023
وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 111 قتيلا و516 مصابا.
كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.