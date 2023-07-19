بالفيديو.. مصرع 34 شخصا في حادث مرور مروع بتمنراست

وزير الصحة يعاين الجرحى ويواسي عائلات الضحايا

تنقل وزير الصحة عبد الحق سايحي لولاية تمنراست عقب حادث المرور المروع الذي وقع، صبيحة الأربعاء، وذلك لمعاينة الجرحى ومواساة عائلات الضحايا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الصحة أن الوزير سايحي تنقل على جناح السرعة إلى ولاية تمنراست لمعاينة وتفقد الوضع وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.

وأضاف أن الوزير سيقف على سير عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى فيما سيتم إجلاء الذين تعرضوا لحروق خطيرة إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى للتكفل الطبي بحالتهم الصحية.

وتابع ذات البيان أن سايحي سيلتقي بعائلات الضحايا لتقديم تعازيه القلبية الخالصة ومواساتهم في مصابهم الجلل.

ولقي 34 شخصا مصرعهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرين، في حادث مرور مروع إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين بتمنراست.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04سا15د من أجل حادث مرور متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

ونشرت صفحة “أنفو ترافيك” فيديو يظهر لحظة احتراق المركبتين وسط ذهول المارة، كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا صادمة للحادث المروع.