بالفيديو.. “ميسي آرسنال” يذكرنا بإبراهيمي في نهائي كأس العرب 2021
سجّل لاعب أرسنال، الشاب ماكس داومان هدفاً جميلا في مباراة إيفرتون، في إطار الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.
وانطلق داومان سريعاً مستغلاً خروج حارس إيفرتون جوردان بيكفورد من مرماه في اللحظات الأخيرة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.
تخيل ماكس داومان يبقى لاعب تاريخي في البريميرليج والمعلق العربي اللي معلق على أول هدف له مقالش اسمه أصلًا https://t.co/XhKbAWQlgv
— Ahmed Ayman (@aaymanRN) March 15, 2026
وراوغ لاعب آرسنال ثم انطلق بسرعة تجاه مرمى إيفرتون ليهز الشباك في الدقيقة 90+7 بهدف ثانٍ لصالح “الغانرز”
Watch that Max Dowman goal again, look at the close control, look how the ball stayed glued to his feet throughout, no other player in football has this level of close control except Messi pic.twitter.com/VhO9wA9DPw
— The Football Era (@FootballEra_) March 14, 2026
وشارك داومان الذي يلقب بميسي أرسنال بديلاً في الدقيقة 74، وبات صاحب الـ 16 عاماً أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.
ويذكرنا هدف “ميسي أرسنال”، يالهدف الذي سجله ياسين براهيمي، للمنتخب الجزائري للمحليين، أمام تونس، في نهائي كأس العرب 2021 .
هدف الجزائر الثاني القاتل عن طريق ياسين ابراهيمي د.124
🇩🇿الجزائر 2-0 تونس🇹🇳#كأس_العرب #FIFArabCup
— مدرج السد 🏁 (@MDRJALSADD) December 18, 2021