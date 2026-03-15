بالفيديو.. “ميسي آرسنال” يذكرنا بإبراهيمي في نهائي كأس العرب 2021

عمر سلامي
ماكس داومان

سجّل لاعب أرسنال، الشاب ماكس داومان هدفاً جميلا في مباراة إيفرتون، في إطار  الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.

وانطلق داومان سريعاً مستغلاً خروج حارس إيفرتون جوردان بيكفورد من مرماه في اللحظات الأخيرة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وراوغ لاعب آرسنال ثم انطلق بسرعة تجاه مرمى إيفرتون ليهز الشباك في الدقيقة 90+7 بهدف ثانٍ لصالح “الغانرز”

وشارك داومان الذي يلقب بميسي أرسنال بديلاً في الدقيقة 74، وبات صاحب الـ 16 عاماً أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويذكرنا هدف “ميسي أرسنال”، يالهدف الذي سجله ياسين براهيمي، للمنتخب الجزائري للمحليين، أمام تونس، في نهائي كأس العرب 2021 .

