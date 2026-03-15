بالفيديو.. “ميسي آرسنال” يذكرنا بإبراهيمي في نهائي كأس العرب 2021

سجّل لاعب أرسنال، الشاب ماكس داومان هدفاً جميلا في مباراة إيفرتون، في إطار الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.

وانطلق داومان سريعاً مستغلاً خروج حارس إيفرتون جوردان بيكفورد من مرماه في اللحظات الأخيرة أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

تخيل ماكس داومان يبقى لاعب تاريخي في البريميرليج والمعلق العربي اللي معلق على أول هدف له مقالش اسمه أصلًا https://t.co/XhKbAWQlgv — Ahmed Ayman (@aaymanRN) March 15, 2026

وراوغ لاعب آرسنال ثم انطلق بسرعة تجاه مرمى إيفرتون ليهز الشباك في الدقيقة 90+7 بهدف ثانٍ لصالح “الغانرز”

وشارك داومان الذي يلقب بميسي أرسنال بديلاً في الدقيقة 74، وبات صاحب الـ 16 عاماً أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويذكرنا هدف “ميسي أرسنال”، يالهدف الذي سجله ياسين براهيمي، للمنتخب الجزائري للمحليين، أمام تونس، في نهائي كأس العرب 2021 .