بالفيديو.. نيزك بضوء أخضر في سماء السعودية

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صورا ومقطع فيديو، يظهر سقوط نيزك مضيئ في سماء منطقتي حائل والقصيم وسط البلاد.

وحسب ما ذكره الباحث الفلكي ملهم هندي في سلسلة تغريدات على تويتر، فقد تحدث عدّة شهود عن ظهور ضوء أخضر في السماء لحظة سقوط النيزك.

ورجّح الباحث أن يكون النيزك متوسط الحجم قد احترق في الغلاف الجوي قبل أن يصل إلى الأرض، مع احتمال أن تكون أجزاء منه قد سقطت بين منطقتي الطائف والرياض.

وأرجع هندي لون الضوء المنبعث من النيزك لحظة رصده في الأجواء، إلى تأيّن ذرات الأكسجين بفعل الحرارة العالية، إلى جانب بعض مكوّنات النيزك.