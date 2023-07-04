بالفيديو.. هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من قبل الرئيس تبون

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بقصر الشعب على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من إطارات الجيش الوطني.

وقلد رئيس الجمهورية رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء ورتبة عميد إلى مجموعة من العقداء ورتبة عقيد إلى مجموعة من المقدمين.

وتم منح رتبة لواء لكل من العمداء: نور الدين قايد، موسى سعادو، نصير بوحمة، إسماعيل شوابنة، عبد الغني بوساحة، عز الدين عليوش، منير زاهي، عبد الباسط بن جدو، جمال الدين ديب، فكير يخلف، سيد علي سنوساوي، نصر الدين حكيم.

أما العقداء الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عميد فهم: محرز جريبي، محمد توفيق شوشان، محمد نمار، نور الدين بوزينة، بغداد بوشيبة، كمال العمراوي، سمير أحمد تامي نورين، عمار بن حمزة، نبيل عصمان، محمد رضا قبايلي، محمد مقراني، مختار سوكو، محمد عبد الحق شابو، الطيب غمير، هشام موساوي، كمال بلعيدي، رفيق بعلوش، موسى طهراوي، فاتح رحلي، محمود مجني، زيدان بن طويري، جمعي مرابط، ربيعي لوصيف.

وفي نفس الرتبة تم تقليد كل من أمين عبدي، كمال حاجي، لخضر كمال، سلطان قواسمية، سليم قرعيش، هاشمي اسماعيل، سعيد سيدي ويس، عبد السلام بلغول، الصغير السويداني، فوزي غاجاتي، سمير زقروش ، بلقاسم حسين، عبد العزير ناصف، محمد مراح، رضوان ميساشني، مقران بن بوعبد الله، عبد الحميد لعوامري. محمد فاتح خالدي، خالد قاسم، حكيم أدامي، خالد أنفوخ، عبد الحكيم محي الدين، عبد الرحيم عداسي، رابح مجاهد، صخري سليم، ابراهيم قرفي، مراد حماد، جيلالي شمبازي، عبد القادر السنوسي،رحيم كاوهة، كريم كوزا، حسين الطيار، نبيل بن صالح، مراد منصوري، عبد الكريم مقبوش، لطفي بوعشة، عثمان بوزيزة، نبيل منصوري. رشيد أوجاني، عبد الله جباري .واستفاد من الترقية أيضا عبد الحميد بوكروم، عبد الحكيم أوشيش، الوردي رزايقية، حسان بن احمد، نور الدين كتفي، مسعود عثماني، نذير ساحلي. محمد حجاوي، محمد بوخيرة، عدنان بوكعباش، مذكور بوراس، كريم زيداني. فؤاد أبركان، مسعود بوزعوط، كريم مزيان كانون، أحمد حمادي، جلول خروبي، خالد بوجمعة. حميد واعلي، عزوز نمر، رفيع حقيقي، عميروش بعوش، لطفي سبوعي، محمد بدروني، ، ناصر ثابت، محمد أرزقي عوني.

وأشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية، العميد فايزة درادري بالإضافة إلى الترقية إلى رتبة لواء العمداء يحيى علي وهاج، مسعودة بولنوار والترقية إلى رتبة عقيد المقدم زرقين سويحي.

وقلد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون رتبة عقيد للمقدمين نبيلة منصوري، ياسين مرسلي، العياشي صاري، سيدعلي كريتين، جمال باشا، سفيان حمودة، امحمد عبد النور، سمير بوعلفاية، صونيا مراح.

وأسدى الرئيس أوسمة إلى عدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدنيين،وذلك بمقتضى مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 يونيو 2023 منها وسام الشرف للعقيد محمد بن شريف، العقيد جمال بوشريط .

كما أسدى الرئيس تبون وسام الاستحقاق العسكري إلى المقدم أكرم حسيني، المقدم عبد الحق خلخال، وأسدى رئيس الجمهورية خلال الحفل السنوي لتقليد الرتب وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثالثة للعقيد كمال بلقاسمي، ووسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية للمقدم العربي مداح والمقدم فوضيل بن رزيقة، ووسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الأولى إلى الرائد خالد سحنوني، والرائد أسامة بوطاهو.

وأسدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون وسام الجيش الوطني الشعبي بدون شارة إلى المستخدمين المدنيين الشبيهين دليلة بوعراف، ليليا بن سعادة.

ووصل الرئيس تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي، وذلك عشية الاحتفال بالذكرى الـ61 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة وقائد الحرس الجمهوري الفريق أول بن علي بن علي.

وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني بمدخل قصر الشعب، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، كما صافح كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي.

وفي كلمة للفريق أول شنقريحة خلال حفل تقليد الرتب والأوسمة تقدم رئيس الأركان باسمه الخاص وكافة مستخدمي الجيش بعبارات الشكر لرئيس الجمهورية لإشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة للإطارات الجيش عشية عيد الاستقلال واسترجاع السيادة.

واعتبر الفريق أول أن تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط والمستخدمين بهذه المناسبة هو بمثابة تكريم مستحق لهم نظير الجهود المبذولة من طرف هؤلاء الإطارات.

وأكد رئيس أركان الجيش أنه تم اقتراح ترقية الضباط الذين يستوفون الشروط وتم ترقية عمداء إلى لواء وترقية في فئة الضباط السامين واقتراح اصدار مختلف أوسمة الجيش الوطني الشعبي على عدد من المستخدمين العسكريين على غرار وسام الشرف ووسام الاستحقاق.

وأضاف “تم اقتراح تكريم عدد من الضباط السامون نظير ما قدموه من مجهودات طيلة مسارهم المهني في سبيل تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية”.

وتابع “سنواصل عصرنة وتطوير منظومتنا العسكرية في المعدات وتأهيل العنصر البشري لمسايرة التكنولوجيات المتطورة والتحكم فيها بهدف حماية أمننا ومصالحنا الحيوية والحدود البرية والبحرية والمجال الجوي”.