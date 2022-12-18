بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي يؤكد نهاية “مشكلة التأشيرات” بين الجزائر وفرنسا

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يجري زيارة إلى الجزائر يوم السبت، توصّل الجزائر وفرنسا إلى حلّ لمشكلة التأشيرات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به دارمانان عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحضور نظيره الجزائري إبراهيم مراد.

وقال دارمانان في تصريحه عقب اللقاء الذي حظي به من قبل الرئيس تبون، إنه “يزور الجزائر بطلب من الرئيس ماكرون”.

وتابع الوزير الفرنسي يقول:”جمعني حوار جدّ ثري هذا الصباح مع وزير الداخلية الجزائري. وهذه فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته لمواصلة التعاون. ولتجسيد الحوار الذي تمّ بين رئيسي البلدين”.

وأضاف:”أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الإثنين الماضي، تمّ تكريس إعادة العلاقات القنصلية العادية بين البلدين”.

وقال دارمانان في نفس السياق:”لقد عادت علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. بما في ذلك كلّ ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبين”.

قبل أن يعرب في ختام حديثه عن “شكره للرئيس تبون على حفاوة الاستقبال التي خصّه بها مع الوفد المرافق له”.

وفي أكتوبر الماضي، دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان السلطات الفرنسية إلى إزالة ما وصفه بـ”الصعوبات” المتعلّقة بمنح التأشيرة للجزائريين.

وقد جاء ذلك في خلال لقاء جمعه مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن. التي أجرت حينها زيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد هامّ يضمّ 16 وزير.

وقال بن عبد الرحمان آنذاك:”إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها، لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها. على غرار مسألة منح التأشيرات”.

وكان ردّ الجانب الفرنسي إيجابيا، حيث أكدت إليزابيث بورن في حديث لإذاعة فرنسا الدولية، عقب زيارتها إلى الجزائر، أن حلّ مشكلة التأشيرة بالنسبة للجزائريين، سيكون في خلال أسابيع.