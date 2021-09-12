بالفيديو.. يوتيوبر جزائرية تزعم رؤية الرسول في المنام تثير الجدل!

أثارت يوتيوبر جزائرية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد زعمها رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.

وظهرت اليوتيوبر مونيا هليلالي في مقطع مصور وهي تروي تفاصيل رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامها، لافتة إلى أن الرؤيا كانت السبب في هدايتها وتوبتها.

ونشرت هليلالي الفيديو عبر قناتها على يوتيوب بعنوان “الحمد لله الذي هداني” حيث قالت إنها شمت رائحة الجنة في منامها، وهي رائحة حسبها لا مثيل لها مطلقا أشعرتها بالراحة التامة، كما رأت رجلا جميلا جدا فيه النور، لم تشبع من رؤيته، أخبرها بأنه النبي محمد ثلاث مرات.

وتطرقت لمشكلة عدم التزامها بالصلاة، وطلبت من متابعيها نصحها وتوجيهها إلى ما يجب أن تفعل، ودعت الله أن يهديها وقالت بأنها قررت الصلاة ودعاء الله أن يثبتها على طريق الحق والصواب.

وعبر نشطاء عن تضامنهم مع اليوتيوبر، وسعادتهم بخبر توبتها، كما تمنو لها التوفيق، فيما هاجمها آخرون وتنمروا عليها واتهموها باللعب على الوتر الحساس من أجل جلب المزيد من المشاهدات لقناتها.