بان كي مون يشيد بدور الجزائر “الريادي” في مسعى التنمية المستدامة عبر العالم

أشاد رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر بان كي مون يوم الثلاثاء، بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة عبر العالم.

وقال بان كي مون في محاضرة ألقاها بمقر وزارة الشؤون الخارجية إن “الجزائر يمكنها أن تؤدي دورا مهما في جهود التنمية المستدامة”.

وأرجع ذلك إلى كونها “فاعلا دبلوماسيا محترما، وجسرا بين إفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. ورائدة في التعاون بين بلدان الجنوب”.

“ومن هذا المنطلق، فإن الجزائر توجد في موقع استراتيجي متميز، لتعزيز الحوار والعمل الجماعي، بشأن قضايا المناخ والتنمية المستدامة. التي أصبحت قضية اقتصادية وتنموية، ومسألة أمن عالمي”.

من جهة أخرى، نوّه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بـ”سياسيات الدولة الجزائرية الرامية إلى المحافظة على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترقية الاقتصاد الأخضر”.

كما تطرق في معرض حديثه، إلى تدشين مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر بالجزائر. معتبرا أن ذلك من شأنه “المساهمة في العمل على تنسيق الجهود، وتوحيد الرؤى بخصوص القضايا التنموية الراهنة”.